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'2'nci Kudüs İstişare Toplantısı' Ankara'da başladı - Son Dakika

'2'nci Kudüs İstişare Toplantısı' Ankara'da başladı

09.06.2021 13:22
'2'nci Kudüs İstişare Toplantısı' Ankara'da başladı, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanlığınca düzenlenen '2'nci Kudüs İstişare Toplantısı', Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da başladı.

DİYANET İşleri Başkanlığınca düzenlenen '2'nci Kudüs İstişare Toplantısı', Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da başladı. Erbaş, "İnşallah bu müzakerelerimizde, istişarelerimizde dünyayı uyaracak mesajlar vermemiz lazım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ilkini Türkiye'de Filistin için faaliyet gösteren vakıf ve dernek temsilcileri ile yapılan toplantının ikincisine akademisyenler, uzman ve gazeteciler davet edildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erbaş, toplantıya katılan davetlilere teşekkür ederek, "Bu istişare toplantısına iştirakinizle bizleri çok mutlu ettiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Kudüs davamız konusunu özellikle ilim ve fikir adamlarıyla yüz yüze görüşelim diye bu toplantıyı tertip ettik. Burada Kudüs meselesinin öneminden ve Kudüs'le ilgili daha kalıcı, nitelikli neler yapabiliriz onu konuşacağız" dedi.

'DÜNYAYI DARULHARP HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'Kudüs'ün tarihiyle ilgili süreçleri anlatan Başkan Erbaş, "Hristiyanların Yahudileşmiş kesimi olan evangelistler, Tanrı Krallığını bir an önce yeryüzünde gerçekleştirme düşüncesiyle siyonist Yahudilerle birleşmişlerdir. Siyonist Yahudiler ile birleşen evangelist Hristiyanlar, dünyayı darulharp haline getirmeye çalışmaktadırlar. Müslümanlar olarak bunun bilincinde olmalıyız. İnşallah bu müzakerelerimizde, istişarelerimizde dünyayı uyaracak mesajlar vermemiz lazım. Bugün tanrıyı kıyamete zorlama amacıyla dünyada ne gibi terör faaliyetleri yaptıklarına bizim işaret etmemiz lazım, yoksa bu acıları sonu gelmez" diye konuştu.'NE YAPSAK AZDIR'Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığını son yıllarda bu amaçla yaptığı çalışmaları anlatarak, şunları söyledi: "Bu gaye ile 2018 yılında İstanbul'da 'Uluslararası Kudüs Zirvesi' yapmıştık. Faydalı sonuçları oldu. Orada aldığımız karala Kudüs ziyaretlerini yoğunlaştırmayı planladık. Kudüs davasını ilmi, akademik ve uluslararası düzeyde daha güçlü şekilde savunmanın istişaresini yaptık. Bu bağlamda Müslüman ülke ve toplumluluklarla daha sıkı ortak çalışma kararı alındı ve bu süreçte beraber çalışmalar yapıldı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki, Umre Hizmetleri Daire Başkanlığımızın ismini Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı olarak değiştirdik ve görev ve çalışmalarını bu şekilde yapılandırdık. Türkiye Diyanet Vakfımız insani ve sosyal yardımlardan eğitime tüm imkanlarıyla elinden geleni yapmaya devam ediyor. Kadir Gecesi terör devleti İsrail'in yapmış olduğu saldırıların hemen ertesi günü Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, mensupları Gazze'de Müslümanlara yanındaydı. Gerekli yardımları, ilaç, ambulans, hastane hizmetleri gibi konularda kardeşlerimizin yanında yer aldı. İşgalcilerin son saldırıları münasebetiyle yine bayram öncesi Müslüman ülke ve toplulukların dini liderleriyle olağanüstü bir toplantı yaptık. Bilhassa Müslüman ülkelerinin yöneticilerini ortak karar almaya teşvik etmenin yollarını konuştuk. Elbette Kudüs özgür oluncaya kadar ne yapsak azdır. Biz Müslümanlar olarak buna inanıyoruz. Bugün burada sizleri dinlemekten onur duyacağımı ifade etmek istiyorum."

Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde gün boyu devam edecek programda, güncel gelişmeler çerçevesinde dünyanın ve İslam coğrafyasının Kudüs ve Mescid-i Aksa konusundaki duruşlarının değerlendirilmesi ve Kudüs ve Mescid-i Aksa yaşanan hak ihlalleri ve insan hakları sorunlarının giderilmesi için atılması gereken adımlar müzakere edildi.


'2'nci Kudüs İstişare Toplantısı' Ankara'da başladı
'2'nci Kudüs İstişare Toplantısı' Ankara'da başladı
'2'nci Kudüs İstişare Toplantısı' Ankara'da başladı
'2'nci Kudüs İstişare Toplantısı' Ankara'da başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Ankara, Kudüs, Toplum, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Toplum '2'nci Kudüs İstişare Toplantısı' Ankara'da başladı - Son Dakika


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