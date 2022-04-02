2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü - Son Dakika
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2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

02.04.2022 09:31
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Silopi ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Silopi ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Silopi Meslek Yüksekokulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çocukların yüzü boyandı, şarkılar söylendi, çeşitli yarışmalar yapıldı.

Etkinlikte, Kaymakam Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca halaya eşlik etti.

Silopi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Sevda Mıcık, etkinlikle çocukların kendilerini rahat ifade edebilecekleri ortam sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Ayhan da çocukların toplumda sosyalleşmesinin önemine değindi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, Türk Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, otizmli bireyler, aileleri ve öğrenciler katıldı.

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Hisarcık, Silopi, Otizm, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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