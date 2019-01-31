2 Uçak Dolusu Altın Nakde Çevrilip Venezuela'ya Geri Gönderildi"
1 saat önce
Rusya basını, Venezuela'ya ait altınların Rusya'ya ait 2 uçakla Dubai'de nakit paraya çevrilerek ülkeye geri getirildiğini iddia etti.
Rusya
basını, Venezuela
'ya ait altınların Rusya'ya ait 2 uçakla Dubai
'de nakit paraya çevrilerek ülkeye geri getirildiğini iddia etti. Venezuela'da yaşanan yönetim krizi devam ederken Rus basını ilginç bir iddia ortaya attı. Rus gazetesi "Novaya Gazeta" tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Rusya'ya ait Boeing
757 tipindeki iki yolcu uçağı, Dubai'ye uğradıktan sonra Venezuela'nın başkenti Karakas'a büyük miktarda nakitle iniş yaptı. Haberde Dubai'ye inen altın yüklü Rus uçaklarının Birleşik Arap Emirliği Merkez Bankası
'na bağlı zırhlı araçlar ve bir grup yetkili tarafından karşıladığı ve ardından uçaklara büyük miktarda nakit para yüklendiği öne sürüldü. İddiaların sahibi Novaya Gazeta, bu altınların Rusya Federasyonu
Merkez Bankası'nda saklanan Venezuela altınları olduğunu yazdı. Haberde ayrıca uçağın Dubai'den kalkmasıyla, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun "Ülkeye bir milyar euro tahsis ediyorum" açıklamasının eşzamanlı olduğunu ve tesadüf olamayacağı belirtildi. Ayrıca gazete, Venezuela'dan Rusya'ya altın götürme teşebbüslerinin Venezuela parlamentosunda da tartışıldığını hatırlattı.
(Bekir Keskin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
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