Son Dakika Haberleri: 2 Uçak Dolusu Altın Nakde Çevrilip Venezuela'ya Geri Gönderildi"

2 Uçak Dolusu Altın Nakde Çevrilip Venezuela'ya Geri Gönderildi"

1 saat önce

Rusya basını, Venezuela'ya ait altınların Rusya'ya ait 2 uçakla Dubai'de nakit paraya çevrilerek ülkeye geri getirildiğini iddia etti.

2 Uçak Dolusu Altın Nakde Çevrilip Venezuela'ya Geri Gönderildi
Rusya basını, Venezuela'ya ait altınların Rusya'ya ait 2 uçakla Dubai'de nakit paraya çevrilerek ülkeye geri getirildiğini iddia etti. Venezuela'da yaşanan yönetim krizi devam ederken Rus basını ilginç bir iddia ortaya attı. Rus gazetesi "Novaya Gazeta" tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Rusya'ya ait Boeing 757 tipindeki iki yolcu uçağı, Dubai'ye uğradıktan sonra Venezuela'nın başkenti Karakas'a büyük miktarda nakitle iniş yaptı. Haberde Dubai'ye inen altın yüklü Rus uçaklarının Birleşik Arap Emirliği Merkez Bankası'na bağlı zırhlı araçlar ve bir grup yetkili tarafından karşıladığı ve ardından uçaklara büyük miktarda nakit para yüklendiği öne sürüldü. İddiaların sahibi Novaya Gazeta, bu altınların Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nda saklanan Venezuela altınları olduğunu yazdı. Haberde ayrıca uçağın Dubai'den kalkmasıyla, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "Ülkeye bir milyar euro tahsis ediyorum" açıklamasının eşzamanlı olduğunu ve tesadüf olamayacağı belirtildi. Ayrıca gazete, Venezuela'dan Rusya'ya altın götürme teşebbüslerinin Venezuela parlamentosunda da tartışıldığını hatırlattı.

(Bekir Keskin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Dubai, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi Venezuela Polisi, Kendini Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'nun Evini Kuşattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı Bursa'da Genç Çifti Hastanelik Eden Saldırganlar, Tekrar Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 23:58:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 Uçak Dolusu Altın Nakde Çevrilip Venezuela'ya Geri Gönderildi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]