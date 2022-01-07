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BAKAN ERSOY 2. YEDİTEPE BİENALİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika

BAKAN ERSOY 2. YEDİTEPE BİENALİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

07.01.2022 16:30

2. Yeditepe Bienali'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

2. Yeditepe Bienali'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Süleymaniye Camii'nde düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.

Bakan Ersoy açılış programında yaptığı konuşmasında, Özellikle mimarisi, estetiği ve bünyesinde barındırdığı fonksiyonlarıyla da dünyaya örnek olan AKM'nin açılışı kültür hayatına büyük bir dinamizm kazandırdı. İnanıyorum ki, AKM'nin yeninden açılışı vesilesiyle 2021 yılı tarihe geçecek ve bu görkemli eser gelecek nesiller için etkileyici bir örnek, bir mihenk taşı olacaktır. Tarih yazmak bu olsa gerek. Dünyanın sanatını, tiyatrosunu, müziğini Türkiye'nin kalbine taşıyacak bu merkezde sanatın nabzı atacak, bizi dünya sıralamalarında zirvelere taşıyacaktır dedi.

BİZLERE YENİ BİR FARKINDALIK KAZANDIRMIŞ OLACAK

Ersoy, Ülkemizin ve İstanbul'un kültür hayatına canlılık getirecek ve sanatsal ufkumuza bizleri aşina kıldığı yeni görme biçimleriyle derinlik katacağına inandığımız Yeditepe Bienali'ne de büyük önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliği ile 4 farklı mekanda gerçekleşecek olan İkinci Yeditepe Bienali, iki ay boyunca sanatseverlere ve anlam arayışında olanlara yeni kapılar açacak. Geleneksel sanatlarımıza yeniden ve daha dikkatle bakmamız konusunda bizlere yeni bir farkındalık kazandırmış olacak. 'Çerçeve İçi Çerçeve Dışı' temasıyla yola çıkan İkinci Yeditepe Bienali, sergilenen eserler ile Türk İslam Sanatları'nın kaynağı hatırlatmakla beraber sanatların geçirdiği dönüşümleri deneyimleme fırsatı veriyor. Bienal, sanata ve estetiğe dair bakış açımızı çerçeveleyenler üzerine de düşünme imkanı sunuyor. Kendi değerlerimizi tanıma, dünü özümseme, geçmişi bugüne taşıma adına önemli bir zemin oluşturuyor. Bienalde yer alan sergileme alanları ve paneller bu açıdan büyük bir önem arz etmektedir diye konuştu.

BAKAN ERSOY 2. YEDİTEPE BİENALİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI
BAKAN ERSOY 2. YEDİTEPE BİENALİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI
BAKAN ERSOY 2. YEDİTEPE BİENALİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI
BAKAN ERSOY 2. YEDİTEPE BİENALİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI
BAKAN ERSOY 2. YEDİTEPE BİENALİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI
BAKAN ERSOY 2. YEDİTEPE BİENALİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI
BAKAN ERSOY 2. YEDİTEPE BİENALİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI
BAKAN ERSOY 2. YEDİTEPE BİENALİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

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Fatih Belediyesi, Süleymaniye, Darüzziyafe, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ERSOY 2. YEDİTEPE BİENALİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN ERSOY 2. YEDİTEPE BİENALİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika
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