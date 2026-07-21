"2 yıldır beni istismar ediyordu" deyip kayınpederinin cinsel organını kesti - Son Dakika
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"2 yıldır beni istismar ediyordu" deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

21.07.2026 08:19
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Hindistan'da 23 yaşındaki bir kadın, 67 yaşındaki kayınpederinin cinsel organını kesti. Gözaltına alınan kadın, iki yıldır cinsel saldırıya uğradığını ve kayınpederinin eşi evde olmadığı zamanlarda kendisini istismar ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 23 yaşındaki bir kadın, 67 yaşındaki kayınpederinin cinsel organını bıçakla kesti. Gözaltına alınan kadın, iki yıldır cinsel saldırıya uğradığını ve eşi evde olmadığı zamanlarda kayınpederinin kendisini istismar ettiğini öne sürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

2 YILDIR CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Olay, Uttar Pradeş eyaletinin Muzaffarnagar bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki kadın, evde bulunduğu sırada 67 yaşındaki kayınpederine bıçakla saldırarak cinsel organını kesti. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Kadın, polise verdiği ilk ifadede kayınpederinin yaklaşık iki yıldır kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. İddiaya göre yaşlı adam, özellikle kadının eşi evde olmadığı zamanlarda taciz ve saldırılarda bulunuyordu.

KOMŞULAR ÇIĞLIKLARI DUYUP POLİSİ ARADI

Saldırı sırasında yaşlı adamın yardım çığlıklarını duyan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralı adamı hastaneye kaldırırken, kadını gözaltına aldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, hem kadının cinsel saldırı iddialarını hem de saldırı olayını tüm yönleriyle soruşturduklarını açıkladı. Kadının iddiaları şu aşamada bağımsız makamlarca doğrulanmış değil. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Hindistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hindistan '2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti - Son Dakika

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