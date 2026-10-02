200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İki kez ölümcül ilaç verildi ama ölmedi

ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike'a uygulanan ölümcül enjeksiyon işlemi sonuç vermedi. 50 yaşındaki Pike'a iki doz ilaç verilmesine rağmen ölüm gerçekleşmeyince infaz durduruldu ve Pike ambulansla hastaneye kaldırıldı. Avukatları, Pike'ın kritik durumda olduğunu ve yaşamını sürdürebilmesi için tedavi gördüğünü açıkladı.

İKİ DOZ İLAÇ VERİLDİ, İNFAZ GERÇEKLEŞMEDİ

Pike'ın idamı 30 Eylül Çarşamba akşamı Nashville'deki Riverbend Maximum Security Institution'da gerçekleştirilmeye çalışıldı. Tennessee'nin 2024 yılında geçtiği tek ilaçlı infaz protokolü kapsamında güçlü bir barbitürat olan pentobarbital kullanıldı.

Pike'ın avukatlarının mahkemeye sunduğu belgelere göre infaz sırasında iki doz ilaç uygulandı. Ancak beklenen ölüm gerçekleşmedi. İnfaz işlemi daha sonra durduruldu ve Pike hastaneye sevk edildi.

İDAM ODASINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

İnfaza tanıklık edenlerin aktardığına göre Pike, uygulama sırasında bilincini tamamen kaybetmedi. Bir noktada kolunda hissettiği durumla ilgili görevlilere soru sorduğu bildirildi. İkinci dozun ardından da hayatta olduğunun anlaşılması üzerine süreç sona erdirildi.

Avukatları ertesi gün Pike'ın hayatta olduğunu, durumunun kritik olduğunu ve Nashville'deki bir hastanede yaşam kurtarıcı tıbbi tedavi gördüğünü açıkladı.

VALİ: “BU BİR TRAJEDİ”

Tennessee Valisi Bill Lee, başarısız infaz girişiminin ardından yaşananları “trajedi” ve “derinden rahatsız edici” olarak nitelendirdi. Lee, infaz sırasında neyin yanlış gittiğinin henüz bilinmediğini belirterek bağımsız bir inceleme yapılması talimatını verdi.

Olayın ardından Tennessee'de yıl sonuna kadar planlanan diğer infazlar da askıya alındı. Böylece 3 Aralık'ta idam edilmesi planlanan Gary Wayne Sutton'ın infazı da ertelendi.

200 YIL SONRA İDAM EDİLEN İLK KADIN OLACAKTI

Christa Pike'ın infazı gerçekleşseydi Tennessee'de 200 yılı aşkın sürenin ardından idam edilen ilk kadın olacaktı.

Pike, 1995 yılında 18 yaşındayken 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ın öldürülmesi nedeniyle yargılandı. Savcılığa göre Pike, erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ve başka bir kişiyle birlikte Slemmer'ı Knoxville'deki mesleki eğitim merkezinden ormanlık alana götürdü. Slemmer burada işkence gördükten sonra öldürüldü. Pike ve Shipp daha sonra birinci derece cinayetten mahkum edildi.

TENNESSEE'DE İKİNCİ BAŞARISIZ İNFAZ

Pike'ın vakası Tennessee'de 2026 yılında sonuçlandırılamayan ikinci idam girişimi oldu. Mayıs ayında idam mahkumu Tony Carruthers'ın infazı da görevlilerin ölümcül ilacı vermek için gerekli damar yolunu açamaması nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Pike'ın hayatta kalmasının ardından ölümcül enjeksiyon yöntemine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme gelirken, eyalet yönetiminin başlattığı incelemede infaz sırasında neyin yanlış gittiğinin belirlenmesi bekleniyor.