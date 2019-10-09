Son Dakika Haberleri: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7. hafta başlıyor!
Son Dakika Spor 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7. hafta başlıyor!

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7. hafta başlıyor!

40 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7. hafta maçları yarın başlayacak.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7. hafta başlıyor!, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7. hafta maçları yarın başlayacak.


Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. hafta maçları, 10-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.


H Grubu'nda bulunan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.


Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:


C Grubu


19.00 Belarus-Estonya


21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda


E Grubu


21.45 Hırvatistan-Macaristan


21.45 Slovakya-Galler


G Grubu


21.45 Avusturya-İsrail


21.45 Letonya-Polonya


21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya


I Grubu


17.00 Kazakistan- Kıbrıs Rum Kesimi


21.45 Rusya-İskoçya


21.45 Belçika-San Marino


Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 9 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Kylian Mbappe, Türkiye'ye karşı oynayamayacak Milli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı Suriye Milli Ordusu, operasyon için Türkiye'ye ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:36:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7. hafta başlıyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]