2021 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri

2021 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup karşılaşmaları yarın Eskişehir'de başlayacak.
Türkiye, 15-31 Ocak 2021 tarihlerinde Mısır'da 27'ncisi düzenlenecek şampiyona finallerinin Avrupa elemelerinde, 4. Grup'ta Belçika ve Estonya ile mücadele edecek. Müsabakalar Eskişehir'deki Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak.
İlk kez 32 takımın yer alacağı finallere kalabilmek için Avrupa'dan 15 takım 4 grupta eleme maçları oynayacak. 25 Ekim'de başlayacak eleme gruplarındaki mücadele, 12 Ocak 2020'de sona erecek.
Eleme gruplarını ilk sırada bitiren 4 takım play-off turuna yükselecek.
Son şampiyon Danimarka şampiyonaya doğrudan katılırken, 13 Avrupa takımı daha finallerde mücadele edecek.
TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak 4. Grup'taki maçların programı şöyle:
Yarın:
19.00 Estonya-Türkiye
26 Ekim Cumartesi:
19.00 Belçika-Estonya
27 Ekim Pazar:
19.00 Türkiye-Belçika
Diğer gruplar
Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde diğer gruplarda şu takımlar yer alıyor:
1. Grup: Litvanya, Slovakya, Faroe Adaları, Lüksemburg
2. Grup: İsrail, Yunanistan, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi