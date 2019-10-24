2021 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri

2021 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup karşılaşmaları yarın Eskişehir'de başlayacak.

Türkiye, 15-31 Ocak 2021 tarihlerinde Mısır'da 27'ncisi düzenlenecek şampiyona finallerinin Avrupa elemelerinde, 4. Grup'ta Belçika ve Estonya ile mücadele edecek. Müsabakalar Eskişehir'deki Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak.

İlk kez 32 takımın yer alacağı finallere kalabilmek için Avrupa'dan 15 takım 4 grupta eleme maçları oynayacak. 25 Ekim'de başlayacak eleme gruplarındaki mücadele, 12 Ocak 2020'de sona erecek.

Eleme gruplarını ilk sırada bitiren 4 takım play-off turuna yükselecek.

Son şampiyon Danimarka şampiyonaya doğrudan katılırken, 13 Avrupa takımı daha finallerde mücadele edecek.

TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak 4. Grup'taki maçların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Estonya-Türkiye

26 Ekim Cumartesi:

19.00 Belçika-Estonya

27 Ekim Pazar:

19.00 Türkiye-Belçika

Diğer gruplar

Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde diğer gruplarda şu takımlar yer alıyor:

1. Grup: Litvanya, Slovakya, Faroe Adaları, Lüksemburg

2. Grup: İsrail, Yunanistan, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi

3. Grup: İtalya, Romanya, Kosova, Gürcistan