2021 Yılı Yatırım Programı yayımlandı - Son Dakika

2021 Yılı Yatırım Programı yayımlandı

15.01.2021 22:53
2021 Yılı Yatırım Programı yayımlandı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Yatırım Programı'nda yer alan 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Yatırım Programı'nda yer alan 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer aldı. Mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine programda yer verildi.

2021 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında 11. Kalkınma Planında yer alan temel politikalar, 2021-2023 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan politika ve öncelikler ile bütçe büyüklüklerinin dikkate alındığı görüldü. Yatırım Programı hazırlıklarında 11. Kalkınma Planı öncelikli sektörlerine yönelik kamu yatırımları öne çıktı.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere, yeni projelerde azami oranda seçici olunarak, ekonomik ve sosyal katkısı en yüksek ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verildi.

Programda yer alan projelere 138,3 milyar lira ödenek

2021 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan 138,3 milyar liralık yatırımın yüzde 67,5'inin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 31,5'inin KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 0,9'unun döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi programlandı.

En yüksek paylar ulaştırma-haberleşme ve eğitim sektörüne

2021 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 30,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımları aldı.

Eğitim yatırımlarının payı yüzde 14,3, enerji yatırımlarının yüzde 12,2, madencilik yatırımlarının yüzde 10,4, tarım yatırımlarının yüzde 8,7 ve sağlık yatırımlarının yüzde 7,5 oldu. İmalat, turizm, konut, içmesuyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 16,2 oldu.

Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlardan en fazla yatırım ödeneği tahsis edilen kuruluşlar 15,1 milyar lira ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 13,5 milyar lira ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 13,1 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 11 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı ve 8,6 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımları içinde Gayrettepe- İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı gibi projelerle kent içi ulaşım ön plana çıktı.

Diğer yandan DSİ'nin Türkiye genelinde devam eden tarımsal sulama yatırımlarına 8,4 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yatırım, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 Yılı Yatırım Programı yayımlandı - Son Dakika


Son Dakika

Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Ameliyat olacak Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Bursa'da pompalı dehşeti! Araç içinde saldırıya uğrayan iki arkadaş hayatını kaybetti Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum
Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi         
22:57
ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı iddia edilen Doç. Dr. Abdüssamed Köse, Marmara Üniversitesi'nden istifa etti ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı iddia edilen Doç. Dr. Abdüssamed Köse, Marmara Üniversitesi'nden istifa etti         
22:39
TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu         
21:57
Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı         
21:24
Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
20:27
Çantadan çıkan cansız bedenin kimliğini 'perdeli parmak' belirledi Çantadan çıkan cansız bedenin kimliğini 'perdeli parmak' belirledi         
19:28
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi         
19:15
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz         
15:47
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 23:10:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2021 Yılı Yatırım Programı yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei