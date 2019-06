"2023'te Dünya Türk markalarını konuşacak"

Avustralya merkezli hazır ofis ve esnek çalışma alanları sağlayıcısı Servcorp'un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Süleyman Orakçıoğlu, "Türkiye çok kriz atlattı. Bu kadar çok kriz yaşanan ve dinamikleri hiç bitmeyen bir ülkede hayatta kalan markalar ile rekabet etmek çok zor. Çok net görebiliyorum ki 2023'te artık dünya Türk markalarını konuşuyor olacak. Ayrıca Türkiye pazarına girip Türk markaları ile rekabet edemeyip pazardan çekilen çok fazla marka var." dedi.

23 ülkede hizmet veren hazır ofis ve ortak çalışma alanları sektörünün kurucusu Servcorp tarafından hayata geçirilen "Patronca Sohbetler" etkinliği, Demet Cengiz'in moderatörlüğünde gerçekleşti. İlham verici başarı hikayelere imza atmış patronların, girişimcileri cesaretlendirmek adına kendi hikayelerini aktardığı etkinliğin konuşmacısı Damat & Tween ve D's markalarının kurucusu Süleyman Orakçıoğlu oldu.

26 Haziran Çarşamba günü Tekfen Tower'da düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak katılan Damat & Tween ve D's markalarının kurucusu Süleyman Orakçıoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Orakçıoğlu, "Girişimci adaylarına ya da iş kurmak isteyen adaylara söyleyeceğim en önemli şey, önce seçtiğiniz sektörde tecrübe sahibi olun. Ayrıca çalıştığınız firmada başarılı olun ve kendinizi kanıtlamadan iş kurmayın. Ben uzun yıllar kendi alanımda çalıştım. Geriye dönüp baktığımda beni bu kunuma getiren geçmiş yaşantımda yaşadığım tecrübeler ve hatalar oldu. Bunları görmek, hatalar yapmak ve ders çıkarmak için mutlaka kendi sektörünüzde çalışın. Her hatanıza rağmen tekrardan deneme cesaretinizi kaybetmeyin." dedi. Ayrıca Damat & Tween ve D's markaları için de açıklamalarda bulunan Orakçıoğlu, "Şu an 82 ülkede ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz. Orta Asya'da pazar lideriyiz. Rusya ve çevresinde mağazalarımız var. Balkanda olmadığımız yer yok. Brezilya'da Panama kanalındayız. Afrika kıtasında İtalyan markalarından daha çok tanınıyoruz. Yakın zamanda Kanada pazarına da gireceğiz. Gün Damat & Tween için 24 saat, güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede de çalışıyoruz. Her geçen gün marka bilinirliğimiz artıyor. Moda kenti olan İtalya pazarında ise hızla büyüyoruz." dedi.

Yerli ve yabancı birçok kurumun ofis sağlayıcısı olan Servcorp, Türkiye Direktörü Damla Özgönül; Bu etkinliklerle iş dünyasına cesaret ve motivasyon konusunda köprü olmayı amaçladıklarını, sektörlerinde iz bırakan iş insanlarının deneyimlerinin bir çok girişimci için yol gösterici olacağını düşündüklerini aktardı. Ayrıca Damla Özgönül, "İş yaşamı içinde geleceğe dair hayallerinizi gerçekleştirme konusunda motivasyona ihtiyacınız varsa ya da girişimci adayıysanız gelecekteki yol gösterici nitelikte olan etkinliklere sizleri de bekliyoruz." dedi.