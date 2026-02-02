2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 'Bayrak Sevgisi' ile başladı - Son Dakika
Eğitim

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 'Bayrak Sevgisi' ile başladı

Haberin Videosunu İzleyin
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi \'Bayrak Sevgisi\' ile başladı
02.02.2026 13:31  Güncelleme: 14:04
Haberin Videosunu İzleyin
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi \'Bayrak Sevgisi\' ile başladı
Haber Videosu

18 milyon öğrenci 'Bayrak sevgisi' dersiyle yeni döneme başladı. Etkinlikler ve coşku ön planda.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen bugün dersbaşı yaptı. İlk ders, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda; bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başladı. Kadıköy'de bulunan Zihnipaşa İlkokulu'nda öğrenciler ay-yıldızlı ve Atatürk imzalı tişörtleriyle okula gelirken, Avcılar'daki Ambarlı İlkokulu'nda ise öğrenciler kırmızı-beyaz kıyafetleriyle ilk derse katıldı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle okul bahçesinde yapılması planlanan program iç mekana alındı. Selamlama ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde dersliklerine geçti.

'BU COŞKUYU YAŞADIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

4'üncü sınıf öğrencisi Ali Asaf Şengül, "Çok mutluyuz. İyi ki bu ülkedeyiz. Bayrağımızı çok seviyoruz. Bu coşkuyu yaşadığımız için çok mutluyuzö dedi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 'Bayrak Sevgisi' ile başladı

'İYİ Kİ BU ÜLKEDE YAŞIYORUM'

Çınar Tolan da, "İyi ki bu ülkede yaşıyorum. İyi ki Türkiye diye bir ülke var. İkinci dönem için heyecanlıyımö diye konuştu.

'BAYRAĞIMIZI ÇOK SEVİYORUM'

Yeni dönem heyecanı yaşayan öğrencilerden Serap Arya Bostancı ise, "Çok heyecanlıyım. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Çok eğlenceli geçiyor. Turnuvalar düzenleniyor, okulda çok eğleniyoruzö dedi. Bu dönemin teması hakkında da konuşan Bostancı, "Bayrağımızı çok seviyorumö ifadelerini kullandı.

'MUTLU OLALIM, ÇOCUKLAR EĞLENSİN'

Tatilde neler yaptığını anlatan Leyla Aslan, "Tatilde Göcek'e gittim, sıcak sularda yüzdüm. İkinci döneme hazırımö dedi. Yeni dönemden beklentilerini de dile getiren Aslan, "Mutlu olalım, çocuklar güzelce eğlensinö diye konuştu. Tatilin güzel geçtiğini söyleyen Kıvanç Tatlı ise, "İkinci döneme ve matematik derslerine hazır değildim ama onlar beni korkutamazö dedi.

'GURUR, ONUR, ÖZGÜRLÜK HİSSETTİM'

Öğrencilerden Seymen İhsan Ünsal, yeni döneme ellerinde bayraklarla başlamanın hissettirdiği duyguları, "Gurur, onur, özgürlük hissettim. İnşallah yeni dönem de güzel geçerö sözleriyle anlattı.

İLK DERS 'BAYRAK SEVGİSİ' OLDU

Öğrenciler sıralarına oturduktan sonra günün anlam ve önemine uygun bir programla karşılandı. İlk ders ziliyle birlikte tüm sınıflarda 'Türk Bayrağı Belgeseli' gösterildi. Bayrağın tarihçesi, bağımsızlığın sembolü oluşu ve milli değerler üzerindeki önemi anlatılan belgeseli öğrenciler dikkatle izledi.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Eğitim 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 'Bayrak Sevgisi' ile başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

