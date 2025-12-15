Bakan Şimşek\'i kızdıran iddia: Bunu Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci yapamaz

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

"VERGİ BORÇLARINI TBMM DIŞINDA HİÇBİR MAKAM VE MERCİ SİLEMEZ"

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi borçlarının silindiği iddialarına ilişkin şunları kaydetti: "Vergi borçlarını Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci silemez. Benim böyle yetkim olmadı, yoktur. Böyle bir yetki de istemiyorum. Kesinlikle Maliye Bakanlığının veya Bakanlığın vergi borçlarını silme, affetme yetkisi yoktur. Vergiye ilişkin bütün muafiyetler Anayasa gereği kanunlarla düzenleniyor. Kanunlarla düzenlenmemiş hiçbir vergi istisna ve muafiyeti asla söz konusu değildir. Vergi harcamalarını kastediyorsanız onların tamamı kanunla düzenleniyor. Örneğin, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026'da maliyeti 1,1 trilyon liradır. Asgari ücrete vergi getirmek mi istiyorsunuz? Hayır. Biz asgari ücrete vergiyi kaldırdık. Bu bir vergi harcamasıdır. Tabii ki hükümetimiz ve Meclisimiz kaldırdı. Dolayısıyla hiçbir şekilde vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir."

"REZERVLERİN KALİTESİ SON DÖNEMDE YÜKSELDİ"

Uzlaşma müessesesini 1963'ten beri bütün hükümetlerin uyguladığına dikkati çeken Şimşek, geçen sene, raporlar hatalı ve aksak olsa dahi vergi aslının uzlaşmaya tabi olmayacağına ilişkin kanun değişikliğine gidildiğini söyledi. Şimşek, rezervlerin kalitesinin son dönemde yükseldiğini, rezerv artışının "carry trade" kaynaklı olmadığının altını çizerek, "Bütün carry trade'in yani swap stokunun tamamı 20 milyar dolar civarı. Bu da 123 milyar dolarlık artışın altıda biridir. Ters dolarizasyon, yüksek dış borç çevirme oranları, ihracat bedeli satış yükümlülüğü, altın fiyatları ve azalan cari açık, bunların hepsi rezerv artışında etkili olmuştur. Özellikle yurt dışı ve yurt içi swapları kapatmakla birlikte rezerv kalitemiz artmıştır." ifadelerini kullandı.

"KAMUDAKİ TAŞIT SAYISI 1161 ADET AZALDI"

Kamudaki taşıt sayısının savunma, güvenlik, sağlık ve afet yönetimi hariç 1161 adet azaldığını vurgulayan Şimşek, tasarruf genelgesinin yayınlanmasından bu yana sözleşmesi sona eren taşıtlardan yeniden kiralananların sayısının da yüzde 19 azaltıldığını söyledi. Şimşek, taşıt konusunda tasarruf tedbirlerinin tam uygulandığını ve sonuç aldıklarını belirtti. "Denetimlerde ceza kotası konulduğu" iddialarının kesinlikle doğru olmadığına işaret eden Şimşek, "Bizim böyle bir talimatımız asla olmamıştır, olmayacaktır. Biz vergi denetim birimlerimize hep şunu söylüyoruz: 'Lütfen rehberlik yapın, yol gösterin. Hatta eksikler varsa ceza vermeyelim, gitsinler beyannameleri düzeltsinler. Çünkü bizim maksadımız gönüllü uyumu artırmak.' Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vergi mükelleflerine etkilerini azaltmak amacıyla birçok tedbir aldıklarını ve depreme müteakip hemen mücbir sebep hali ilan ettiklerini anımsatarak, bu kapsamda yaptıkları uygulamaları anlattı.

"NE BENİM NE DE EKİBİMİN TÜİK'E MÜDAHALESİ OLMAMIŞTIR"

Bugün dahi hala depremden etkilendiğini ortaya koyan bütün mükelleflere mücbir sebep yolunun açık olduğu bilgisini veren Şimşek, "Mevcut vergi borçları faizsiz 24 aylığına taksitlendirilmiştir, hatta 250 bin liraya kadar teminat da istenmemektedir. Öbür konularda da her türlü kolaylığı sağlamaya yardım edeceğiz." şeklinde konuştu.

Şimşek, özellikle bütün bütçe görüşmelerinde Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) ilişkin birçok değerlendirme yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kere ben şunu net bir şekilde ortaya koymak istiyorum: Hiçbir zaman ne benim ne de ekibimin ne TÜİK'e müdahalesi olmuştur ne de bu konuda bir talimatım olmuştur ne de olacaktır. Çünkü biz verilerin sağlıklı olmasını istiyoruz. Ona göre teşhisi ve tedaviyi doğru yapalım. TÜİK istatistikleri Eurostat gibi uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplanıyor. Dolayısıyla bizim veriler Birleşmiş Milletler, IMF, OECD, ILO gibi birçok kuruluşla işbirliği içerisinde ve onların da denetimine açık şekilde üretilmektedir."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçelerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2026 yılı bütçeleri kabul edildi. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.