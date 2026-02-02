2026 Ocak İhracatı 20 Milyar Dolar

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2026 yılı Ocak ayında ihracatımız 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu 2025'in Ocak ayına göre yüzde 3,9'luk bir azalış anlamına geliyor" dedi.

Bakan Bolat, 2026 yılının Ocak ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, 2025 yılının ekonomi ve ticaret alanında ve jeopolitik gerilimler ve siyaset alanında çok çetin ve zor bir yıl olarak geride kaldığını vurgulayarak, "Bu zorlu şartlara rağmen, bizim bugün sayıları 160 bini aşan kıymetli mal ve hizmet ihracatçılarımız, Türkiye'nin yüz akı olarak ihracatta rekordan rekora koştular. Ticaret Bakanlığı olarak bütün dünyayı dolaşarak ülkemizin mal ve hizmet ihracatını artırmaya, döviz dengemizi sağlamaya ve dış dengelerimizde de makul istikrarlı bir tablo performans ortaya koymaya çaba sarf ettik. ve geçen yıl mallarda yüzde 4,4 ihracat artışı sağlayıp 273,4 milyar dolara ulaşmıştık. Hizmetler ihracatında da 117,2 milyar dolardan tam 123 milyar dolara ihracatımızı artırmayı başarmıştık. Toplamda 296,4 milyar dolar mal ve hizmet ihracatıyla yılı kapattık" diye konuştu.

'46 İLİMİZ İHRACATINI ARTIRDI'

Bakan Bolat, Türkiye'nin büyük bir dış ticaret ülkesi olduğunu söyleyerek, "Mal ve hizmet ihracatımız, toplamı milli gelirimizin aşağı yukarı 4'te 1'ini tam olarak karşılamaktadır. Yani yüzde 25 civarında milli gelirimizde pay oluşturmaktadır. Kılcal damarlara baktığımızda 33 ilimizin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını gördük. 46 ilimiz ihracatını artırdı. Yıl içinde tam 3 kere tarihi aylık rekorları kırmıştık; mayıs, temmuz ve en son aralık ayı. Aralık ayı rekorumuz mal ihracatında 26,4 milyar dolar gibi muazzam bir rakam olmuştu ve sadece aralık ayında 3 milyar dolar ilave mal ihracatı yapmıştık. Toplamda ise 2024'e kıyasla 2025 yılında 11,7 milyar dolar ihracat artışı sağladık. Hizmetler ihracatında da 5,8 milyar dolar ilave sağladık. İkisinin toplamı 17,5 milyar dolar mal ve hizmet ihracat artışı net rakam olarak sağlanmıştı" ifadelerini kullandı.

'50 ÜLKEYE 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT'

Bolat, 640 milyar dolarlık toplam mal ihracat ve ithalatının 233 milyar dolarının Avrupa Birliği ile yapıldığını belirterek, "50 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı. 41 ülkeye de rekor miktarda ihracat sağlandı. Ekonomimizdeki bu iyi rakamlar sadece bunlardan ibaret değil. Geçen hafta işsizlik oranı açıklandı; yüzde 7,7 işsizlik. 2000 yılından bu yana son 25 yılın en düşük işsizlik oranı olarak tarihe geçti ve toplam işsiz sayımız da 2 milyon 736 bine gerilemiş oldu. Bu ay içinde cari işlemlerde 12 aylık veri bekliyoruz ve şubat sonunda da 4'üncü çeyrek büyüme rakamı ve 2025 yıllık genel büyüme rakamları açıklanacak. Yalnız 11 aylık cari işlemler açığımız 22,4 milyar dolardı. ve yılı da muhtemelen 23 milyar dolar civarında cari işlemler açığıyla kapatacağız. Bunlar OVP (Orta Vadeli Program) tahmini olan yüzde 1,4 ile uyumlu bir oran, yani cari işlemler açığı bölü gayrisafi milli hasıla oranımız son derece makul bir rakam" açıklamasında bulundu.

'DÜŞÜŞÜN NEDENİ TAKVİM ETKİSİ'

Bakan Bolat, 2026 yılı Ocak ayı ihracat oranlarına ilişkin de "İhracatımız 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu 2025'in Ocak ayına göre yüzde 3,9'luk bir azalış anlamına geliyor. 2025 Ocak'ta 21 milyar 161 milyon dolardı. Bunun en önemli nedeni özellikle takvim etkisi ve mücevherat. İşlenmiş altın ve enerji, rafine petrol ürünleri ihracatımızdaki düşüş. Ocak ayı genelde ihracatın durgun bir tempoda başladığı bir aydır. Her sene öyle olur. ve de aralık ayında önden yüklemeli büyük bir ihracat artışı sağladığımız için 3 milyar dolar ilave artışı sağladığımız için yeni yılda küçük bir azalış mal ihracatında gerçekleşti. Bunun da en önemli sebebi 1 Ocak resmi tatil. Her sene var zaten ama perşembeye denk geldi. Bizim yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar ihracat yaptığımız bir gün. ve 2 Ocak Cuma günü de adeta birleştirilerek uzun bir tatil yapanlar oldu özel sektörde. Özellikle bu anlamda bizim ortalama 1,4 ya da 1,5 milyar dolar ihracat yaptığımız cuma günü bizim açımızdan önemli bir kayıp olmuştur. Bu durum takvim etkisi" değerlendirmesinde bulundu.

'İTHALATTA EN ÇOK ARTIŞ İŞLENMEMİŞ ALTINDA'

Ocak ayında mal ihracatında en çok artış gösteren ürünleri de açıklayan Bakan Bolat, "2026 yılı Ocak ayında ihracatımızda en çok artış gösteren ilk 5 fasıl; 260 milyon dolar artışla silahlar ve mühimmat, 136 milyon dolar artışla motorlu kara taşıtları, 127 milyon dolar artışla bakır ve bakırdan eşya, 115 milyon dolar artışla elektrikli makine ve cihazlar ve 54 milyon dolar artışla balıklar oldu. Aynı ayda ihracatımızda en çok azalış gösteren ilk 5 fasıl; 526 milyon dolar azalışla kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, 370 milyon dolar azalışla mineral yakıtlar, 141 milyon dolar azalışla demir ve çelik, 78 milyon dolar azalışla hava ve uzay taşıtları, 62 milyon dolar azalışla pamuk ve pamuk ipliği olarak gerçekleşmiştir. Burada ithalatta mal ve fasıl bazında baktığımızda; ham petrol doğal gaz toplamında 1,3 milyar dolar azalış, plastikte 155 milyon dolar, motorlu kara taşıtlarında 117 milyon dolar azalış var; bu iyi bir işaret. 117 milyon dolar azalırken, motorlu kara taşıtlarında ithalat, ihracat artışı 134 milyon dolar. Kakao da 100 milyon dolar, demir çelikte de 90 milyon dolar azalış var. İthalatımızda en çok artış gösteren fasıllar 928 milyon dolarla işlenmemiş altın" dedi.

'İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ SURİYE'YE'

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkenin sırasıyla; Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak olduğunu ifade eden Bolat, "Öte yandan, 2026 yılının Ocak ayında en önemli ticaret ortaklarımızdan AB'ye ihracatımız, 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken 1,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. 2026 yılı Ocak ayında ihracatımızda en çok artış gösteren ilk 5 ülke; 118 milyon dolar artışla Suriye, 111 milyon dolar artışla Polonya, 81 milyon dolar artışla Çin, 75 milyon dolar artışla Fas ve 70 milyon dolar artışla İspanya olarak gerçekleşmiştir. Aynı ayda ihracatımızda en çok azalış gösteren ilk 5 ülke; 300 milyon dolar azalışla Birleşik Arap Emirlikleri, 152 milyon dolar azalışla İsviçre, 146 milyon dolar azalışla ABD, 145 milyon dolar azalışla Slovenya ve 140 milyon dolar azalışla Romanya olarak gerçekleşmiştir. Bunlar daha çok işlenmiş altın ürünü, mücevherat ihracatıyla aylık bazda olabilir. Ama ileriki aylarda bunun telafi edileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.