208 çiftçiye, bitki besleme ürün desteği

Kekik üretiminde ülkenin en önemli noktalarından biri olan Pamukkale'nin 4 mahallesinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen zirai don sebebiyle üreticiler büyük zarar gördü. Zarar gören, Gözler, Uzunpınar, Güzelpınar ve Kurtluca mahallerindeki 208 çiftçiye bitki besleme ürünü desteği sağladı.



Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zarar gören, Gözler, Uzunpınar, Güzelpınar ve Kurtluca mahallerinde, Mayıs ayının son haftasında havaların soğuması nedeniyle zirai don olayı meydana geldi. İl genelinde, bir yıl içerisinde 15 bin 729 ton kekik üretimi yapılırken bu ürünlerin büyük bir çoğunluğu bu mahallelerde gerçekleşiyor. Don olayında zarar gören çiftçileri ziyaret ederek zararlarını yerinde gören Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, üreticilerin yarasına merhem olacak bir çalışma başlattı. Pamukkale Belediyesi, yaklaşık 7 bin dekardaki kekik ve 300 dekar alandaki adaçayının zarar gördüğü bölgedeki çiftçilere bor içerikli gübre temini sağladı. Zirai dondan ürünleri zarar gören 208 çiftçi için Bitki Besleme Ürünü Destek Töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Zeki Parlak ile bölgedeki muhtarlar ve çiftçiler ile vatandaşlar katıldı.



Sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen törende konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, meydana gelen zirai don olayının üretimi olumsuz olarak etkilediğini ifade ederek, "Denizli kekik üretiminin ülkemizdeki büyük çoğunluğunu sağlayan bir il. Bu üretimin büyük bölümü ise ilçemizin Gözler, Uzunpınar, Güzelpınar ve Kurtluca mahallelerinde gerçekleşiyor. Buradaki hayalimiz kekik festivali yapmaktı. Ancak yaşadığımız koronavirüs süreci bu hayalimizi ertelememize sebep oldu. Ramazan Bayramı'nda meydana gelen zirai don olayı nedeniyle büyük üzüntü yaşadık. Ama bunun zararını karşılayacak ne yapılabilir diye konuyla ilgili kurumlarla yaptığımız çalışma sonunda bor içerikli olan ve ürünlerin gördüğü zararı en aza indirip, gelecek hasat için de katkı sağlayacak gübrenin olduğunu tespit ettik. Hemen kolları sıvayarak yaklaşık 300 bin TL tutarındaki bitki besleme ürünlerini çiftçilerimize ulaştırmak istedik. Bu bölgenin başına bir şey geldiğinde hem Türkiye hem de Dünya'dan ses gelir. O nedenle biz kekik ve adaçayı üretimi yapan vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Yaşanan zirai don ile ilgili konuyu Milletvekillerimiz Cumhurbaşkanlığı'na ileterek gerekli desteklerin verilmesinin de yolunu açıyor. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa Büyükşehir Belediyemiz ve Milletvekillerimiz yanımızda oluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Pamukkale sadece turizm ile değil kekik, adaçayı ve lavanta ile adını hem Türkiye'ye hem de Dünyaya duyurmaya devam edecektir. Biz Pamukkale Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.



Osman Zolan, "Bu destek için Avni Örki'ye teşekkür ederim"



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise meydana gelen zirai don afetinden dolayı çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Pamukkale'nin kekik, adaçayı ve lavanta üretim merkezi olması için bizler gereken ne varsa yapıyoruz. Yaşanan zirai don olayından sonra harekete geçen Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye hassasiyeti nedeniyle teşekkür ediyorum. Hemen bir şeyler yapmak için dertlendi ve bugün sizlerin yaralarını sarıp zararınızı azaltacak ürünleri bulup getirdi. Sizlerin sorunları için bizler burada Milletvekillerimiz de Ankara'da ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ben ürününüzün bereketli olmasını dilerim. Bu destek için de Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ederim" diye konuştu - DENİZLİ