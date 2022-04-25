227 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi - Son Dakika
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227 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi

25.04.2022 14:33
227 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi

TÜRKİYE'de yakalanıp, geri gönderme merkezlerinde bekletilen kaçak göçmenlerden 227'si daha ülkelerine gönderildi.

TÜRKİYE'de yakalanıp, geri gönderme merkezlerinde bekletilen kaçak göçmenlerden 227'si daha ülkelerine gönderildi. Böylece Malatya'dan düzenlenen 4'üncü ve son charter seferinin ardından toplam 908 göçmen sınır dışı edilmiş oldu.

Türkiye'de güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklarla evlerine gönderiliyor. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne 22-25 Nisan'da getirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 908 kaçak göçmenden kalan 227'si, işlemlerinin ardından Malatya Havalimanı'na götürüldü. 227 göçmen, Afganistan'dan gelen yolcu uçağına bindirilerek, düzenlenen 4'üncü ve son charter seferi ile ülkelerine gönderildi. Böylece toplam 908 göçmen, sınır dışı edilmiş oldu.Öte yandan Malatya Geçiçi Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında bulunan 97 Afganistan uyruklunun da 27 Nisan'da Ankara'dan ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.


227 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
227 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
227 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
227 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
227 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
227 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
227 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
227 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
227 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
227 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
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İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Afganistan, Malatya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 227 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi - Son Dakika


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