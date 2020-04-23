23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sadece çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Bafra'da kutlamalar kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törene Milli Eğitim Müdürlüğü personeli 10 kişi katıldı.

Havza

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı, Havza ilçesinde kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kavak

Kavak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Park ve Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Sunumunu Merkez Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Atilla Sarı'nın yaptığı törene Kaymakam İbrahim Engin Şenay, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem ve öğretmenler katıldı.

avak'ta Akça ailesi, çocukları için evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı hazırladı. Aydın ve Sevilay Akça çifti 19 Mayıs İlkokulu 1. sınıf öğrencisi öğrencisi 7 yaşındaki Gökçe Akça'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 23 Nisan coşkusundan mahrum kalmaması için evlerinde program düzenledi. Akça ailesi evde de olsa kızları Gökçe'yi memnun edebilmek için istediği şekilde evin bir odasını Atatürk posteri, Türk bayrağı ve çeşitli renkteki balonlarla süsledi. Odasında giydiği özel elbisesi ve elindeki Türk bayrağı ile bayram havası estiren Gökçe, İstiklal Marşı'nı ve daha önceden hazırladığı 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı ile ilgili şiirlerini göz yaşları içerisinde okudu. Evde adeta bayram havası estiren Gökçe daha sonra bilgisayar ortamında çaldığı marşlarla doyasıya oynadıktan sonra çekildiği resimlerini günün anısına öğretmeni Güzide Doyaroğlu'na gönderdi.

Vezirköprü

Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında sade oldu.

Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan'ın Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Milli Eğitim şube müdürleri ile kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı tören boyunca maske takılarak sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Ladik

Ladik'te Hükümet Konağı önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla sade bir program gerçekleştirildi.

Sosyal mesafenin korunduğu törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene Kaymakam Ladik Sedat Sezik, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar ve İlçe Emniyet Müdürü İlhan Güler katıldı.