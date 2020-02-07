24. EMITT Turizm Fuarı, bu yıl 44 bin 321 ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan 24. EMITT- Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 103 ülkeden 44 bin 321 ziyaretçi ve bine yakın katılımcıyı İstanbul'da buluşturdu.

Fuar organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, 24. EMITT Turizm Fuarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yollarının kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin (TTYD) iş ortaklığında, 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan 24. EMITT Turizm Fuarı'nda 103 ülkeden 44 bin 321 ziyaretçi ve bine yakın katılımcı ağırlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un da katılımıyla açılışı gerçekleştirilen fuar, 20 ülkeden 200 tur operatörünü katılımcı ve ziyaretçilerle buluştururken, 4 bin 476 randevulu iş görüşmesine de ev sahipliği yaptı.

Fuara, 2020 ve sonrasında turist başına gelirin artırılması ve yerel turizm değerlerinin güçlendirilmesi hedefleri damga vurdu.

EMITT'te Forum, Future 4.0, Focus, Experience başlıklarındaki 5 ana tema altında turizm ekonomisi, sektörü yönlendiren trendler, öne çıkan destinasyonlar ve gelecek 10 yıla damga vuracak teknolojik inovasyonlar gündeme alındı. Fuarda gerçekleştirilen 10 sektörel oturumda 45 uzman konuşmacı, turizm profesyonellerini aydınlatan konuşmalar yaptı.

Sektörün kanaat önderlerini buluşturan "Başkanlar Forumu: Fikir Önderleri 2020 Turizm Öngörülerini Açıklıyor" oturumu 54. Hükümet Turizm Bakanı Bahattin Yücel'in yönetiminde, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir, TTYD Başkanı Oya Narin ve TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır'ın katılımları ile düzenlendi. EMITT'in öneminin vurgulandığı oturumda, sektör ve turist başı geliri artırmak için yapılması gerekenler tartışıldı.

2020'de turizm sektöründe Türkiye'nin ve dünyanın rotasının detaylıca konuşulduğu oturumların yanı sıra turizm pazarlamasındaki yeni yaklaşımlar da ziyaretçi ve turizm profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

5 özel sanal gerçeklik (VR) deneyimi ile katılımcı ve ziyaretçiler, turizm pazarlamasında geleceğin teknolojileriyle tanıştı. Sanal Mona Lisa Sergisi, Göbeklitepe ve Everest gibi VR deneyimleri, fuar boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. VR Deneyim Alanı'nda yüzlerce ziyaretçi daha önce görme fırsatı bulamadıkları destinasyonları, VR gözlükleri ile detaylıca gezme ve bu destinasyonlar hakkında bilgi edinme şansına sahip oldu. 50'nin üzerinde katılımcı firma ve 12 etkinlik ortağı ile 24. EMITT Fuarı, renkli ve heyecanlı bir fuar ortamına ev sahipliği yaptı.

"Daha çok kazanacağımız bir 2020 bizleri bekliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyve Group Turizm, Seyahat ve Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, EMITT Turizm Fuarı'nda yaşanan hareketliliğin, Türkiye'nin yükselen turizm hedeflerine katkıda bulunacağına inandıklarını belirtti.

Dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektörün uzmanları ile turizm sektörünün küresel ve yerel dinamiklerini tartışarak, turizmde 2020 ve sonrası için öngörüleri oluşturduklarına değinen Aydın, EMITT'in ülke turizmi için "ufuk açıcı ve verimli bir etkinlik olduğunu" kaydetti.

EMITT'in İstanbul'daki otellerdeki doluluğa ve hava yollarının gelirlerine önemli derecede katkıda bulunduğuna dikkati çeken Aydın, açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"EMITT'in geldiği nokta ve dünyadan gördüğü ilgi, Türkiye ekonomisine dünyanın duyduğu güvenin ve turizm sektörünün büyüme trendine girdiğinin göstergesidir. Fuarımıza gösterilen yoğun ilgi, 2020 için ülkemizin turizm gelirlerinde ve ülkemizi ziyaret edecek turist sayısında beklenen pozitif yönlü ilerlemenin en önemli göstergelerinden. 24. EMITT Turizm Fuarı'nda ülke turizmimizin birbirinden önemli değerlerini ve markalarını 20 ülkeden 200 tur operatörü ile buluşturduk. 2019'da turizmden elde edilen gelir, tek başına Türkiye'nin cari açığını kapatacak hacme ulaştı. Bu nedenle gerek EMITT ve İstanbul'da ağırladığımız yabancı ziyaretçilerimiz ve tur operatörleri, gerekse 4 bin 476 randevulu iş görüşmesi ile EMITT'in İstanbul ve Türkiye için ne kadar önemli bir fuar, turizmin ise Türkiye için ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha gördük. Fuarımızın ardından şunu söyleyebiliriz: Daha çok çalışacağımız ve daha çok kazanacağımız bir 2020 bizleri bekliyor."