24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü

23.11.2020 17:39
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Malatya Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, eğitimin, ülkelerin bugününü ve geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu belirtti.

İlim ve irfan sahibi insan kaynağına sahip olmayan milletlerin medeniyet yarışında geri kalmaya ve başka milletlerin vesayeti altında yaşamaya mahkum olduğunu aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Ailesine, milletine ve bu aziz milletin onurlu bir bireyi olarak kendisine karşı sorumluluk duyan, erdemli bir yaşamı her şeyden üstün tutan genç nesillerin yetişmesinde başrolü oynayan kişiler şüphesiz öğretmenlerimizdir. Öğretmen sadece bilgiyi çocuklarımıza aktaran kişi değildir, Öğretmen aynı zamanda onlara hayatı ve anlamını öğreten mütefekkirdir. Öğretmen öğrencilerini geleceğe hazırlarken onların kişiliklerini ellerinde şekillendiren sanatkardır. Öğretmenler, aynı zamanda ülkesine, milletine ve tüm insanlığa ölümsüz eserler kazandıran mimarlardır. Yetiştirdiği öğrencilerinin hayattaki başarısı bir öğretmen için gurur duyulacak bir eserdir. Öğretmenlerin çalışmaları ve harcadıkları mesai bugünü, yarını ve aydınlık bir geleceği inşa etmek içindir. Bugünün başarılı devlet insanları, bilimde ve fikir hayatında dünyaya yön veren kişileri dünün başarılı eğitimcilerinin eseridir. Türkiye'nin bugünlere ulaşarak dünyanın ve bölgesinin önemli güçlerinden biri haline gelmesinde çok önemli bir paya sahip olan öğretmenlerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Geleceğin teminatı olan gençlerin ve öğrencilerin öğretmenlere emanet olduğunu belirten Gürkan, "Bu anlamda da öğretmenlerimiz bir mum gibi erirken ve etrafını aydınlatırken, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, çocuklarımızı da mücehhez bilgilerle yetiştirmelerini temenni ediyorum. Bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise kutsal olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden, sevgi ve fedakarlık timsali olan öğretmenlerin gerçekleştirdikleri eğitim öğretim faaliyetiyle adeta istikbali de şekillendirdiğini kaydetti.

Yurdun her köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerin, her türlü övgü ve takdire layık olduğunu aktaran Çakır, "2023 hedeflerimize bizleri taşıyacak olan gücümüz, tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir. Öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir. Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye'sinin inşasında rol alacak gençlerimiz ve çocuklarımız öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir." ifadesini kullandı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise öğretmenlerin öğrenenle öğretileni buluşturan, öğrenenle öğretilmesi gerekeni kavuşturan bir akıl, görgü ve sorumluluk sahibi kişi olduğunu aktararak, "Milli birlik ve kardeşliğimizin taşıyıcı sütunları da öğretmenlerimizdir. Öğretmenlik bir şuur timsali, anıtlaşmış bir onur emsalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da "Kutsal olduğu kadar sorumluluğu da ağır bir mesleği icra ederek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgi ve şefkat ile yoğurarak yarınlara hazırlayan tüm öğretmenlerimizin günlerini en içten duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise öğretmenliğin bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu kaydetti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da insanlık tarihinin en kutsal mesleklerinden birisinin hiç şüphesiz öğretmenlik olduğunu aktararak, "Öğretmenlerimiz toplumun geleceğini şekillendiren en önemli aktörlerdir. İyi yetişmiş donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği yeni nesiller, toplumu medeniyet yarışında en ileri götürecek gücümüzdür." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin de mesajda, istikbal, istiklal ve istikrarın öğretmenlerin yetiştirdiği nesiller sayesinde olduğunu kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika


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