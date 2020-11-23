24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Kendirli, mesajında, öğretmenliğin bütün toplumlarca en saygın meslekler arasında yer aldığını belirtti.

Vatanın her karış toprağında koşul ve zorluk tanımaksızın öğretmenlerin, görevlerini ifa ettiklerini aktaran Kendirli, " Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmen unvanı verildiği bu anlamlı gün öğretmenlerimize fazlasıyla yakışmıştır. Şehit düşen öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal eden kıymetli öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, fedakarca çalışan öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili İlhan da toplumların sürekliliği ve her alanda çağın gerekleri ile bağdaşıp yol kat etmesinde öğretmenlerin mihenk taşı görevi üstlendiğihi vurguladı.

İlhan, "Özveri, çok büyük gayret ve fedakarlıkla çalışan öğretmenlerimiz her şeyin en güzeline layıktırlar. Hiçbir kaygı gütmeden mesleklerini icra etmek en doğal haklarıdır ve bunu sağlamak da sadece devletin değil hepimizin görevidir. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygılarımı sunar, tüm öğretmenlerimizin gününü kutlarım." sözlerini kullandı.

Belediye Başkanı Ekicioğlu ise öğretmenlerin tarih boyunca, bilginin, uygarlığın, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, topluma yol gösteren örnek insanlar olduğunu anımsattı.

Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bir milleti çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracak tek bir meslek vardır, o da öğretmenliktir. Her nesil öğretmenlerimizin sevgi ve irfanıyla yetişmekte, ülkemizin gelişmesine katkıda sunmaktadır. Eğitmeyi ve öğretmeyi ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."