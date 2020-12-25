25 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:45 Özkan Sümer'in Hayatı

02:00 Inside Serie A

02:00 Maç Saati

02:30 1. Lig

02:30 İtalya'dan Futbol

03:45 Maç Saati

04:00 1. Lig

04:30 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:15 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

08:00 Serie A Full Impact

08:30 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:15 Maç Saati

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

12:00 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Süper Lig

13:45 Özkan Sümer'in Hayatı

14:00 Serie A Full Impact

14:00 Maç Saati

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

14:30 Inside Serie A

15:00 Ligue 1 Show

15:15 Uefa Avrupa Ligi Maç Özetleri

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Sanal Direktör

16:00 DG Sivasspor - Gençlerbirliği

16:00 A. Alanyaspor - Y. Malatyaspor

16:45 Süper Lig

17:00 DG Sivasspor - Gençlerbirliği

17:00 Gamer

17:00 beIN Teknik

17:00 A. Alanyaspor - Y. Malatyaspor

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Uefa Avrupa Ligi Magazin

18:00 Süper Lig

19:00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

19:00 Uefa Şampiyonlar Ligi Magazin

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

19:45 Süper Lig

20:00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

20:00 Süper Lig Maç Özetleri

20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

20:45 Özkan Sümer'in Hayatı

21:00 Taraftar

21:00 Süper Lig

22:00 Sanal Direktör

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Futbolun Şehirleri

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin