25 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi (YENİDEN) - Son Dakika

25 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi (YENİDEN)

25.12.2020 09:08
25 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi (YENİDEN), System.String[]

Beşiktaş'tan son 6 maçta 5 galibiyetSon 3 sezonda 4 asist yapan Ghezzal'dan Beşiktaş'ta 9 maçta 5 asistDomagoj Vida bir döndü pir döndüTFF 1'İNCİ LİG19.00 Altay - Bereket Sigorta ÜmraniyesporGALATASARAY11.30 Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Beşiktaş'tan son 6 maçta 5 galibiyet

Son 3 sezonda 4 asist yapan Ghezzal'dan Beşiktaş'ta 9 maçta 5 asist

Domagoj Vida bir döndü pir döndüTFF 1'İNCİ LİG19.00 Altay - Bereket Sigorta ÜmraniyesporGALATASARAY11.30 Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.16.00 Kafile, Trabzon'a hareket edecek.17.30 Takımın karşılanışı...FENERBAHÇESarı-lacivertli takım günü izinli geçirecek.14.00 Fenerbahçe Kulübü Sportif AŞ Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapılacak.15.00 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Ali Koç'u ziyaret edecek.BEŞİKTAŞ12.00 Siyah beyazlılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.TRABZONSPORBordo mavili ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.BB ERZURUMSPOR'DA MESUT BAKKAL DÖNEMİ- Mavi beyazlılar, deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi14.00 İlbank - Eczacıbaşı VitrAAXA Sigorta Efeler Ligi

14.00 İnegöl Bld. - Arhavi Voleybol


Trabzonspor, Beşiktaş, Sigorta, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 25 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi (YENİDEN) - Son Dakika Spor


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