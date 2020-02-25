25 Şubat Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 25 Şubat Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

25 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

6 saat önce

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

25 Şubat Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Hatayspor - Osmanlıspor FK

16.30 Menemenspor - Adana Demirspor

19.00 Fatih Karagümrük - Eskişehirspor

BASKETBOL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Elazığ İl Özel İdare - Beşiktaş

VOLEYBOL

Erkekler Challenge Cup

18.00 Spor Toto - VK Cez Karlovarsko

Kadınlar Vestel Venus Sultan Ligi

18.00 Fenerbahçe Opet - Aydın Büyükşehir Belediyesi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

23.00 Napoli - Barcelona

23.00 Chelsea - Bayern Münih

AVRUPADAN FUTBOL

22.45 Luton Town - Brentford (Halil Dervişoğlu)


Gençlerbirliği, Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisinden önce oyuncularına verdiği ödev ortaya çıktı
Galatasaray'da Fenerbahçe galibiyet için futbolculara 500 bin euro prim verilecek Fenerbahçe'de Ersun Yanal giderse, gündem gelen ilk isim Alex de Souza olacak Galatasaray, Ozan Tufan'ın söylediği "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözünü tişört yaptıracak

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 15:42:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 25 Şubat Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]