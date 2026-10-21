2,5 yıldır normal şekilde idrar yapamıyor: Mesanesinden 1 litre idrar boşaltıldı - Son Dakika
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2,5 yıldır normal şekilde idrar yapamıyor: Mesanesinden 1 litre idrar boşaltıldı

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2,5 yıldır normal şekilde idrar yapamıyor: Mesanesinden 1 litre idrar boşaltıldı
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İngiltere’de yaşayan Evan Francis’in hayatı, idrarını yapamaması nedeniyle kabusa döndü. Nadir görülen Fowler sendromu teşhisi konulan 30 yaşındaki kadın, mesanesini boşaltabilmek için kateter kullanmak zorunda kalırken tekrarlayan enfeksiyonlarla da mücadele ediyor. Mesanesinden hastanede bir seferde 1 litre idrar boşaltılan Francis, şimdi hayatını kolaylaştırması beklenen ameliyatı bekliyor.

İngiltere’de yaşayan 30 yaşındaki Evan Francis, nadir görülen Fowler sendromu nedeniyle yaklaşık 2,5 yıldır normal şekilde idrarını yapamıyor. Karın şişliği ve sırt ağrısıyla başlayan sağlık sorunları nedeniyle uzun süre tedavi gören Francis’in mesanesinde biriken 1 litre idrar, hastanede yapılan müdahaleyle boşaltıldı. Genç kadın, şimdi idrarını göbek deliğinden boşaltmasını sağlayacak bir ameliyat için bekliyor.

ŞİKAYETLERİ SIRT AĞRISI VE KARIN ŞİŞLİĞİYLE BAŞLADI

Evan Francis’in sağlık sorunları 2023 yılının sonlarında başladı. Sırt ağrısı ve karında şişlik şikayetleriyle 3 Ocak 2024’te aile hekimine başvuran Francis’e idrar yolu enfeksiyonu şüphesiyle antibiyotik verildi.

Yaklaşık iki hafta sonra aynı şikayetlerle yeniden doktora giden Francis, iki gündür idrarını yapamadığını söyledi. Ancak şikayetleri yine idrar yolu enfeksiyonuyla ilişkilendirildi.

Şubat 2024’te yapılan ultrason incelemesinde mesanesinde yaklaşık 300 mililitre idrar bulunduğu belirlendi ve üroloji bölümüne yönlendirildi. Randevusunu beklediği sırada 36 saat boyunca idrarını yapamayan Francis’in durumu kötüleşti. Baş dönmesi ve mide bulantısı yaşamasının ardından hastaneye başvurdu. Doktorlar, mesanesinde biriken 1 litre idrarı kateter yardımıyla boşalttı.

2,5 yıldır normal şekilde idrar yapamıyor: Mesanesinden 1 litre idrar boşaltıldı

FOWLER SENDROMU TEŞHİSİ KONULDU

Francis’e Mayıs 2024’te sistoskopi, haziran ayında iki ayrı MR incelemesi ve temmuz ayında ürodinamik testler yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından idrarın normal şekilde dışarı atılmasını engelleyen nadir bir rahatsızlık olan Fowler sendromu teşhisi konuldu.

Fowler sendromu, özellikle genç kadınlarda görülen ve idrarın mesaneden dışarı atılmasını zorlaştırabilen bir durum olarak tanımlanıyor. Rahatsızlıkta idrar kanalının çevresindeki kaslar gerektiği gibi gevşemediği için mesane boşaltılamayabiliyor. Bazı hastalarda idrar yapma hissi de azalabiliyor.

TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLAR NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Teşhisin ardından Francis’e mesanesini boşaltabilmesi için kateter kullanması gerektiği söylendi. İlk aşamada idrarı bir torbada toplayan kateterle yaşamını sürdürmeye çalışan genç kadın, bunun günlük hayatını ve özgüvenini olumsuz etkilediğini anlattı.

Şubat-ağustos 2024 döneminde 35 kez idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğini belirten Francis, ağustos ayında sepsis nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha sonra mesanesindeki idrarı boşaltmak için karın alt kısmından yerleştirilen suprapubik kateter kullanmaya başladı.

2,5 yıldır normal şekilde idrar yapamıyor: Mesanesinden 1 litre idrar boşaltıldı

GÖBEK DELİĞİNDEN İDRARINI BOŞALTABİLECEK

Francis’in tedavisi için Aralık 2025’te mesane kaslarını uyarmayı amaçlayan elektronik bir cihaz yerleştirildi. Ancak bu uygulama beklenen sonucu vermedi.

Genç kadın, Şubat 2026’da apandisinden yararlanılarak karın duvarına bir kanal oluşturulmasını sağlayacak ameliyat için bekleme listesine alındı. Planlanan işlemle idrarın göbek deliği bölgesine açılacak bir kanaldan boşaltılması hedefleniyor.

Yaşadıklarının psikolojik açıdan da ağır olduğunu anlatan Francis, idrar yapma sorunlarının daha fazla konuşulması ve bu nadir rahatsızlığa yönelik araştırmaların artırılması gerektiğini dile getirdi.

Papa FrancescoİngiltereSağlıkDünyaSon Dakika

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