Son Dakika Haberleri: 26 ağustos pazartesi dha spor gündemi
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26 ağustos pazartesi dha spor gündemi

16 dakika önce

SÜPER LİG için transferde son 1 haftaya girildi-Mehmet Topal'ın yeni takımı belli olduBaşakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptıTecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi-Fatih Terim'in Konyaspor...

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SÜPER LİG için transferde son 1 haftaya girildi

- Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu

Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi

- Fatih Terim'in Konyaspor maçı sonrasında Falcao ile ilgili yaptığı "Falcao'yu istemeyecek teknik direktör yoktur ama Galatasaray'ın geleceğini riske atamayız" şeklindeki açıklamaları finansal sorun olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Transferin olup olmayacağı 1-2 gün içinde belli olacak

Süper Lig'de 2. Hafta bu akşam tamamlanıyor

20: 00 Gazişehir FK - Gençlerbirliği

TFF 1'İNCİ LİG

20: 00 İstanbulspor - Altay

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına start verecek.

FENERBAHÇE

- Fransız stoper Adil Rami, sağlık kontrolünden geçecek.

- Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek. Trabzonspor maçının hazırlıkları salı günü başlayacak.

VOLEYBOL

- Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

17.00 Fransa - Sırbistan

19.30 Türkiye -  Bulgaristan


Mehmet Topal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:30 Kaynak: DHA
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