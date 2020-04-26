26 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 2018 Dünya Kupası Özetler
01:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol
01:30 Almanya - Yunanistan
01:30 İspanya - Fransa
03:10 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
03:10 Spor Akşamı
03:40 Siyah Beyaz Anılar
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 Portekiz - İspanya
04:10 Lig Hatırası 89-90
04:30 İngiltere - İtalya
06:20 Süper Lig Özetler
06:50 Kamu Spotu: Evde Spor
06:50 Spor ve Sağlık
06:55 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 La Liga Özetler
08:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
08:50 Kamu Spotu: Evde Spor
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:00 Bir Oyundan Fazlası
09:30 Orhan Ayhan'la
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Unutulmaz Maçlar
11:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
11:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:55 Kamu Spotu: İşte Spor
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Hollanda 1974 Johan Cruyuff Anısına
12:00 Jül Rime Kupasının Gizemi
12:25 Süper Lig Özetler
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
14:00 Türkiye - Moldova
14:00 Türkiye - Andorra
15:45 2018 Dünya Kupası Özetler
15:45 Premier Lig
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 İspanya - Fransa
16:00 Almanya - İtalya
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
19:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları
19:55 Kamu Spotu: Evde Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Portekiz - İspanya
21:00 İspanya - İtalya
22:55 Kamu Spotu: Evde Spor
23:20 Kamu Spotu: Evde Spor
23:30 Unutulmaz Maçlar