26 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:15 2018 Dünya Kupası Özetler

01:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol

01:30 Almanya - Yunanistan

01:30 İspanya - Fransa

03:10 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

03:10 Spor Akşamı

03:40 Siyah Beyaz Anılar

03:55 Spor Kitaplığı

04:00 Portekiz - İspanya

04:10 Lig Hatırası 89-90

04:30 İngiltere - İtalya

06:20 Süper Lig Özetler

06:50 Kamu Spotu: Evde Spor

06:50 Spor ve Sağlık

06:55 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bundesliga

07:45 Spor ve Sağlık

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 La Liga Özetler

08:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

08:50 Kamu Spotu: Evde Spor

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:00 Bir Oyundan Fazlası

09:30 Orhan Ayhan'la

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Unutulmaz Maçlar

11:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller

11:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:55 Kamu Spotu: İşte Spor

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Hollanda 1974 Johan Cruyuff Anısına

12:00 Jül Rime Kupasının Gizemi

12:25 Süper Lig Özetler

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Spor Bülteni

13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri

14:00 Türkiye - Moldova

14:00 Türkiye - Andorra

15:45 2018 Dünya Kupası Özetler

15:45 Premier Lig

15:55 Kamu Spotu: İşte Spor

16:00 İspanya - Fransa

16:00 Almanya - İtalya

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Bülteni

18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

18:55 Kamu Spotu: İşte Spor

19:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları

19:55 Kamu Spotu: Evde Spor

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

21:00 Portekiz - İspanya

21:00 İspanya - İtalya

22:55 Kamu Spotu: Evde Spor

23:20 Kamu Spotu: Evde Spor

23:30 Unutulmaz Maçlar