27 Demokratik Kitle Örgütünden Sağlıkçıların Beyaz Mitingine Katılım ve Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
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27 Demokratik Kitle Örgütünden Sağlıkçıların Beyaz Mitingine Katılım ve Dayanışma Çağrısı

27.05.2022 15:02
27 Demokratik Kitle Örgütünden Sağlıkçıların Beyaz Mitingine Katılım ve Dayanışma Çağrısı

Dernek, sendika, meslek odası, federasyon ve siyasi partilerin yer aldığı 27 demokratik kitle örgütü, sağlık emekçilerinin hak talebine yönelik 29 Mayıs Pazar günü Ankara Anıtpark’ta gerçekleştirilecek “Beyaz Miting” için çağrı yaptı. Açıklamada, “Tüm halkımızı, canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçilerinin özlük haklarının alınması ve tüm demokratik taleplerin karşılanması ‘Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin’ beyaz mitingde yan yana olmaya, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz” denildi.

Dernek, sendika, meslek odası, federasyon ve siyasi partilerin yer aldığı 27 demokratik kitle örgütü, sağlık emekçilerinin hak talebine yönelik 29 Mayıs Pazar günü Ankara Anıtpark'ta gerçekleştirilecek "Beyaz Miting" için çağrı yaptı. Açıklamada, "Tüm halkımızı, canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçilerinin özlük haklarının alınması ve tüm demokratik taleplerin karşılanması 'Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin' beyaz mitingde yan yana olmaya, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz" denildi.

Aralarında dernek, sendika ve federasyonun da bulunduğu 27 demokratik kitle örgütü, sağlık emekçilerinin hak talebi için düzenleyeceği 'Beyaz Miting'e çağrıda bulundu. 27 örgütün ortak açıklamasında, şöyle dendi:

"ANKARA VALİLİĞİ'Nİ İKTİDARIN DEĞİL HALKIN VALİSİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

"Sağlığımızın ve geleceğimizin koruyucuları sağlık emekçileri özlük ve demokratik hakları ve herkesin nitelikli sağlık hakkına erişebilmesi için 29 Mayıs'ta 'Beyaz Miting'de Ankara'da buluşuyor. Demokratik haklarını kullanmak isteyen emek ve meslek örgütlerinin anayasal haklarını kullandırtmamaya yönelik baskıları, talep edilen miting alanı olarak Kolej Meydanı'nın verilmemesi, sağlık emekçilerinin yürüyüş haklarının engellenmesini kınıyor ve Ankara Valiliği'ni iktidarın değil halkın valisi olmaya davet ediyoruz.

BEYAZ MİTİNGE KATILIM VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Tüm halkımızı, canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçilerinin özlük haklarının alınması ve tüm demokratik taleplerin karşılanması için 29 Mayıs Pazar günü saat 12: 00 de Anıtpark'ta, 'Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin' beyaz mitingde yan yana olmaya dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz."

Açıklamada imzası bulunan demokratik kitle örgütleri şunlar:

"2021 Tüm Emekli Sen, 29 Ekim Kadınları Derneği, Ankara CUMOK, Ankara Dayanışma Derneği, Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği, Ankara Dersimliler Derneği, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Batıkent İlkyerleşim Mahalle Meclisi, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Bilim Sanat Edebiyat Derneği, CHP Altındağ İlçe Örgütü, CHP Ankara İl Örgütü, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DAD Ankara Şubesi Ana Fatma Cemevi, Devrimci 78'liler Federasyonu, Hacıbektaş Eğitim Kültür Derneği, Karantina TV, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Kültür Sanat Eğitimciler Derneği, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Varto Dernekler Federasyonu"

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Kaynak: ANKA

Sendika, Miting, Ankara, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 27 Demokratik Kitle Örgütünden Sağlıkçıların Beyaz Mitingine Katılım ve Dayanışma Çağrısı - Son Dakika


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