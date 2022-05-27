27 MAYIS'IN YILDÖNÜMÜNDE ADNAN MENDERES MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
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27 MAYIS'IN YILDÖNÜMÜNDE ADNAN MENDERES MEZARI BAŞINDA ANILDI

27.05.2022 13:04

? AK Parti 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

? AK Parti 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. İstanbul'daki program Adnan Menderes'in Anıt Mezar'daki kabri başında düzenlendi.

27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması yapıldı. Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından yapılan açıklama, Adnan Menderes'in mezarı başında yapıldı. AK Parti İstanbul Teşkilatı adına açıklamayı İnsan Hakları Başkanı Yıldız Konal Süslü yaptı. Yıldız Konal Süslü yaptığı açıklamada "Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesile ile; 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor; demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Program, Sabri Ülker Anadolu İmam-hatip Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Emirhan Uzun'un yaptığı dua ile son buldu.

27 MAYIS'IN YILDÖNÜMÜNDE ADNAN MENDERES MEZARI BAŞINDA ANILDI
27 MAYIS'IN YILDÖNÜMÜNDE ADNAN MENDERES MEZARI BAŞINDA ANILDI
27 MAYIS'IN YILDÖNÜMÜNDE ADNAN MENDERES MEZARI BAŞINDA ANILDI
27 MAYIS'IN YILDÖNÜMÜNDE ADNAN MENDERES MEZARI BAŞINDA ANILDI
27 MAYIS'IN YILDÖNÜMÜNDE ADNAN MENDERES MEZARI BAŞINDA ANILDI

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Kaynak: DHA

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