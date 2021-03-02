28 Şubat'ın yasakçı müdürünün Mersin'de görev yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika

28 Şubat'ın yasakçı müdürünün Mersin'de görev yaptığı ortaya çıktı

02.03.2021 15:45

28 Şubat'ın yasakçı müdürünün Mersin'de görev yaptığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine toplantısında "Üniversitelerimizi adeta Nazi kamplarına çeviren kimi faşist üniversite yöneticilerinin geçen hafta yayınladıkları bildiri ile özgürlükten bahsetmesi tam bir kara mizah...

28 Şubat'ın yasakçı müdürünün Mersin'de görev yaptığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine toplantısında "Üniversitelerimizi adeta Nazi kamplarına çeviren kimi faşist üniversite yöneticilerinin geçen hafta yayınladıkları bildiri ile özgürlükten bahsetmesi tam bir kara mizah örneğidir" şeklinde konuşmuştu

Sivas'ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen ve okul birincisinin ağzını kapattırıp dışarıya attıran 28 Şubat'ın simge isimlerinden Prof. Dr. Servet Özgür, Mersin Toros Üniversitesinde Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapıyor

İlerlemiş yaşına rağmen halen görevde olan yasakçı müdür, kameraya böyle yansıdı

MERSİN - Sivas'ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen ve okul birincisinin ağzını kapattırıp dışarıya attıran 28 Şubat'ın simge isimlerinden Prof. Dr. Servet Özgür'ün, hala Mersin'de bir üniversitede görev yapıyor olması tepkilere yol açıyor.

Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Servet Özgür'ün, 1995 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreninde, başörtülü öğrencilere bağırarak, "Siz asla yemin etmeyeceksiniz. Emrediyorum hemen soruşturma başlatılsın. Hayatınız boyunca yemin edemezsiniz" dediğini hatırlattı.

"Zulmü ile milletimizi ağlatanların hala yaptıklarının bedelini ödemek yerine makam verilmesi, 28 Şubat zulmüne ortak olmaktır" diyen Görgülü, "28 Şubat'ın zulüm sahiplerini, şimdi kim makam sahibi yaptı? Geçmişi kirli, mazisi karanlık, eğitimde emeğe düşman biri 24 yıl aradan sonra hala koltuğunu koruyorsa, bunlar bu gücü kimden alıyor, kimler koruyor bunları, bu makamları kimler dağıtıyor?" dedi.

Millete zulmeden ve millet iradesine ihanet edenlerin bedelini de ödemeleri gerektiğini vurgulayan Görgülü, "Bu zihniyet, üniversitelerde halen nasıl aktif rol alabiliyor?

Konu ile ilgili YÖK'ü ve Toros Üniversitesi yönetimini acilen göreve davet ediyoruz.

28 Şubat post modern darbesinin 24. yıl dönümünde hala zalimler hesap vermemişse, halen bunlara lütuf gibi makam mevkiler verilmişse, bu zulme maruz kalan bacılarımızı ve bizleri ziyadesiyle üzecek ve üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Görgülü, konuyla ilgili üniversite yönetimi ile görüştüğünü, kendisine, bir hafta içinde gereğinin yapılacağını söylediklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Prof. Dr. Servet Özgür, Sivas'ta yaşanan bu olaydan 24 yıl sonra, görev yaptığı Toros Üniversitesinde görüntülendi. Özgür'ün bir süredir burada Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüttüğü öğrenildi.

Neler yaşanmıştı?

Mersin Toros Üniversitesinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Servet Özgür, bugün hala konuşulan o görüntülerle 28 Şubat'ta uygulanan başörtüsü zulmünün simgesi haline geldi.

16 Temmuz 1995 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreninde, okul müdürü Servet Özgür'ün, "Hiçbir zaman yemin etmeyeceksiniz" şeklinde tahrik içeren sözleriyle hareket eden bazı öğrencilerin saldırganlıkları, 'başörtüsü yasaklarının' sembolik görüntüleri olmuştu. Özgür, "Burada bir emir veriyorum, bunlara hiç bir zaman yemin yaptırılmayacak" sözlerinin ardından başörtülü öğrencilere, haklarında soruşturma açılacağı tehdidinde de bulunmuştu.

Mezuniyet töreni sırasında okul birincisi Behiye Karadeniz, orada bulunan öğrencilerden biri tarafından ağzı kapatılarak konuşturulmamış ve başörtüsü çekilerek alınmak istenmişti. Başörtülü öğrencileri kürsüden uzaklaştırmaya çalışan diğer bazı öğrenciler, daha sonra, "Siz bu mesleğe layık değilsiniz" şeklindeki sözler sarf ederek, başörtülü öğrencilerin başlarındaki hemşire keplerini çekip yere atmışlardı.

28 Şubat'ın yasakçı müdürünün Mersin'de görev yaptığı ortaya çıktı
28 Şubat'ın yasakçı müdürünün Mersin'de görev yaptığı ortaya çıktı
28 Şubat'ın yasakçı müdürünün Mersin'de görev yaptığı ortaya çıktı
28 Şubat'ın yasakçı müdürünün Mersin'de görev yaptığı ortaya çıktı
28 Şubat'ın yasakçı müdürünün Mersin'de görev yaptığı ortaya çıktı

Toros Dağları, 28 Şubat, Mersin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 28 Şubat'ın yasakçı müdürünün Mersin'de görev yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika


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