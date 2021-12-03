3.5 yıldır kayıp olan Ahmet Sakak'ın iskeleti denizin dibinde bulundu! Telle aküye bağlayıp atmışlar - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesinde 11 Mart 2017 tarihinde Ahmet Sakak ile arkadaşı Süleyman Uçar tekneyle denize açıldı. Uçar, Akbük Limanı'na geri dönerken Sakak'tan ise bir daha haber alınamadı. Sakak'ın nişanlısı Özlem Karademir ile yakınları kayıp başvurusunda bulunduktan sonra olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Sakak'ın arkadaşı Uçar'ı gözaltına aldı. Uçar, sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda Ahmet Sakak'ın izine ulaşılamadı.

İSKELET, AKÜYE TELLE BAĞLANMIŞ

Akbük açıklarına 2 ay önce deniz patlıcanı avına çıkanlar, denizin dibinde bir kafatası gördü. Kıyıya çıkan avcılar, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi, ekipler de durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla iskeletin yeri tespit edildi. Aküye telle bağlı olduğu belirlenen iskelet, çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan DNA testinde iskeletin kayıp Ahmet Sakak'a ait olduğu anlaşıldı.

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Yaşanan bu gelişme üzerine polis, aynı gün denize birlikte açıldıkları arkadaşı Süleyman Uçar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Bir gemide çalıştığı ve yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Uçar'ı ekipler gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden Uçar, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye tarafından tutuklandı.