"3. Hayatımız Maden Çalıştayı", 16 Kasım'da düzenlenecek

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından düzenlenen Hayatımız Maden Çalıştayı'nın üçüncüsü, 16 Kasım'da İzmir'de yapılacak.

Swissotel Büyük Efes'de, "Madencilikte çevresel sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenecek ve alandaki yeni gelişmelerin ve madencilik uygulamalarının tartışılacağı çalıştaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra sektörde faaliyet gösteren 15 sivil toplum kuruluşundan temsilciler katılacak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, yaptığı açıklamada, çalıştayda çevre, mevzuat, başarı hikayeleri başta olmak üzere madencilik sektörünün gündemindeki konuların gündeme getirileceğini ifade etti.

Türkiye'nin ekonomik büyümesine istikrarlı bir şekilde katkı sağlamak için sahip olduğu madenleri yerinde işleyerek, ekonomiye kazandırması ve ihracatını arttırması gereğinin vurgulayan Kaya, şöyle dedi:

"İnadına üretim, inadına ihracat sloganıyla hareket ediyoruz. 2019 yılının Ocak–Ekim döneminde Türkiye'ye 3,6 milyar dolar döviz kazandırdık. Madencilik sektörü 15 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacak potansiyele sahip. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için konunun tüm tarafları Hayatımız Maden Çalıştayı'nda buluşup yol haritamızı belirleyeceğiz."