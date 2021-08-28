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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

28.08.2021 10:57

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak törenler ve genel prova nedeniyle 28, 29 ve 30 Ağustos'ta yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre, kapatılan yollar için alternatif güzergahlara da yer verildi.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı programları nedeniyle 29 ve 30 Ağustos'ta geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

ALTERNATİF YOLLAR PAYLAŞILDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos Pazar Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos Pazartesi düzenlenecek tören kutlamaları kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Saat 06.00-14.00 arasında trafiğe kapanacak yollar ise şöyle sıralandı:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan, Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak."

Bu kapsamda, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

REKLAM FİLMİ ÇEKİMİ İÇİN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Valilik, "Tiger 3" adlı sinema projesinin reklam filmi çekimi nedeniyle 28-29 Ağustos'ta belirtilen saatlerde geçici olarak trafiğe kapanacak yolları ve alternatifleri de duyurdu.

Bu doğrultuda, trafiğe 28 Ağustos günü saat 08.00-14.00 arasında kapanacak yollar ise şöyle belirtildi:

"Hacıosman Bayırı Caddesi'nden gelen trafik akımı tünel girişinden kesilerek, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne verilecektir. Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Hacıosman Çıkışı, bariyerle kontrol edilen geçiş noktası görevlilerimizce kapatılacaktır."

Reklam filmi için alternatif yollarda trafik Bahçeköy Caddesi üzerinden Kefeliköy ve Çayırbaşı istikametine yönlendirilecek.

29 AĞUSTOS'TA GALATA KÖPRÜSÜ GİRİŞLERİ KAPALI OLACAK

29 Ağustos saat 06.00-12.00'de, Reşadiye Caddesi Eyüp istikameti Galata Köprüsü girişleri, Ragıp Gümüşpala Caddesi Zeytinburnu istikameti Galata Köprü girişleri, Galata Köprüsü Fatih (Eminönü) ilçesinden Beyoğlu (Karaköy) istikameti trafiğe kapatılacak. Alternatif yollar ise Unkapanı (Atatürk Köprüsü), Haliç Köprüsü, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Balat Sahil Yolu, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi u dönüşler Unkapanı istikameti olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Atatürk Bulvarı, Galata Köprüsü, 30 Ağustos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika


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