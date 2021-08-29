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30 Ağustos Zafer Bayramına doğru - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramına doğru

29.08.2021 17:18
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Antalya'da kent yöneticileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Antalya'da kent yöneticileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

???????Vali Ersin Yazıcı, mesajında, büyük zaferin 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos'un tarihe damga vurmuş, eşsiz bir kahramanlık örneği olduğunu kaydeden Vali Yazıcı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emriyle düşmanın ayak izlerinin vatan topraklarından silindiğini ve Türk milletinin bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Yazıcı, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz, bu zafer ile ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, zor koşullara ve imkansızlıklara rağmen hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür ve bağımsız bir şekilde yaşayacağını ispat etmiştir. Bu zaferi bizlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ve canları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Belediye otobüsü ve raylı sistem ücretsiz olacak

Kurtuluş Savaşı'nın ve tarihin dönüm noktası olarak nitelediği 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümünde gururlu ve coşkulu olduklarını kaydeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise mesajın da, 30 Ağustos'un Ulu Önder Atatürk başkomutanlığında büyük bir destan olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı zaferin, diğer mazlum milletlere de örnek olduğunu işaret eden Böcek, mesajında, "Milletimizin özgürlüğüne ve bağımsızlığına olan aşkı bugün de 30 Ağustos 1922'deki kadar diridir. Bizlere bu büyük zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum." ifadelerine yer verdi.

Böcek, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yarın 19.00'da Konyaaltı varyantı ve Cumhuriyet Meydanı arasında fener alay ve ardından Edis konseri gerçekleştirileceğini, bayramda belediyeye ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçlarının da ücretsiz olacağını bildirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zaferini kazandıran, istiklal ve istikbal mücadelesini başarıya ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun, hiçbir zaman toplumsal hafızadan yok olmayacağını ve nesilden nesile aktarılacağını belirtti.

Tütüncü, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük cesaret, özveri ve inancı ile birlik, beraberlik ve azmin eseri olan bu zafer, ülkemizin geleceğine ilişkin umutları da yeşertmiş, yarınların habercisi olmuş, 30 Ağustos zaferiyle taçlandırılan kurtuluş savaşıyla bizlere bağımsız bir devlet ve aydınlık bir gelecek armağan edilmiştir. Bu büyük zaferin yıldönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise mesajında 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bütün Anadolu insanının kenetlenerek yurdu işgalden kurtardığını belirtti.

Uysal, mesajında "Şimdi yeni kuşaklarımız için eğitimde, sağlıkta, kültürde, sanayide, ekonominin bütün alanlarında, bilimde yeni zaferler kazanmanın zamanı. Bize bu zaferleri kazanmak için ilham veren 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos, Antalya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramına doğru - Son Dakika


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