31 Aralık gecesi ekranı

KANAL D'DEN 'ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2' VE MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ

Kanal D, bu sene yeni yıla Eser Yenenler'in sunumuyla 'Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel' ile neşeli bir merhaba diyor. Özel skeçlerin sahneleneceği gecede, programa ünlü isimler konuk olacak. Aralarında Hülya Avşar, Kibariye, Koray Avcı, Cengiz Kurtoğlu, Hande Subaşı gibi isimlerin ve Anadolu Ateşi dansçılarının olduğu sürpriz sanatçılar şarkıları ve sahne performanslarıyla geceye renk katacak. Ayrıca gecede 'Çok Güzel Hareketler 1' ekibinden Ersin Korkut, Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak gibi sevilen isimler de olacak.

Hülya Avşar - Koray Avcı - Cengiz Kurtoğlu

Kanal D'den yılbaşına gecesine özel bir sürpriz daha var. Milyonların soluğunu tutarak izlediği Milli Piyango çekilişi, o gece canlı yayında gerçekleştirilecek.

TRT1'DE NOSTALJİ ZİYAFETİ

TRT1'de her yılbaşı olduğu gibi bu sene de gelenekselleşen nostalji programı var. Yılların vazgeçilmez sanatçıları, klasikleşmiş şarkılarıyla geceyi güzelleştirecekler. Nostalji kuşağının yanı sıra Ufuk Özkan ve Ayça Varlıer'in başrollerinde yer aldığı komedi dizisi 'Kalk Gidelim'in yılbaşı özel bölümü de yayımlanacak. Özel yayında konuk sanatçılar da olacak.

TV8'DE 'O SES TÜRKİYE ÖZEL' SÜRPRİZLERİ

TV8 bu sene de 'O Ses Türkiye Özel' ve sürpriz konuklarıyla bir müzik ziyafeti planlıyor. Jürisi Ebru Gündeş, Murat Boz, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ten oluşan program için çekim hazırlıkları sürüyor.

SHOW TV'DE 'GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW' VE ÖZEL KONUKLAR

Show TV bu sene de geçen sene olduğu gibi sevilen programı 'Güldür Güldür Show' ile yeni yılı karşılıyor. Programa Show TV dizilerinin oyuncuları da renk katacaklar.

ATA DEMİRER GAZİNOSU

Blu TV'de Ata Demirer'in 5 sezondur kapalı gişe oynayan programı 'Ata Demirer Gazinosu' var. Mizah ve müziği buluşturan Ata Demirer, Taşkın Sabah yönetimindeki orkestrayla Türk sanat müziğinden operaya, halk müziğinden popa, arabeske kadar uzanan geniş bir repertuvar sunacak. Orkestraya zaman zaman dansçılar da eşlik edecek.

YENİ NESİL ÇEVRİMİÇİ PLATFORMDAN MÜCBİR YILBAŞI

Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan'ın Instagram'da başlattığı talk show 'Mücbir Sebepler', bu sefer Gain'de 'Mücbir Yılbaşı' olarak yayında. 'Mücbir Sebepler'in yeni yıl partisine katılmak için mucbiryilbasi.gain.tv adresine girip kayıt yaptırmalısınız.

ALTERNATİF ARAYANLARA KONSERLER

Sertab Erener çevrimiçi bir yılbaşı konseri veriyor. Sosyo isimli uygulamadan saat 23.00'ten itibaren canlı izlenecek konserin biletleri de sosyo.app'te ve 30 lira.

Tan Taşçı'nın passolive internet sitesinden yapacağı 'Evde Yılbaşı' programında Hakan Aysev, Melek Mosso ve Rubato var. Biletler 45 lira ve passo.com.tr'de satılıyor.

Joly Joker'in düzenlediği 'Berkay Yılbaşı Özel & After Party: Elektro Hafız' jojo.live'dan yayınlanacak. Tekil izleme 45.50 lira, 6 kişilik odalı izleme 181 lira; odalı izlemenin detaylarını Biletix'ten biletinizi alırken öğrenebilirsiniz.