35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes aldı

Fenerbahçe Bekolu oyuncular ise madalyalarını Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 'den aldı.

Lacivert-beyazlı oyunculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay 'a takdim etti.

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