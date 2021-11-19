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36 kişiye mezar olan "Rıza Bey Apartmanı" davasında kavga çıktı! - Son Dakika

36 kişiye mezar olan "Rıza Bey Apartmanı" davasında kavga çıktı!

19.11.2021 14:50

İzmir depreminde 36 kişinin vefat ettiği, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili 3'ü tutuklu 9 kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın öğleden önceki bölümünde tutuksuz sanıklardan eski apartman yöneticisi Ramazan B.'nin savunmasının alınması sırasında müştekiler ile sanık yakınları arasında kavga çıkınca duruşmaya ara verildi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği, 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.

Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 10 Eylül'de görülen 2'nci duruşmasında, projede binanın sürveyanı olarak imzası bulunan Durak Kayar'ın tahliyesine karar verilmesinin ardından tutuklu sayısı 3'e düştü.

'Rıza Bey Apartmanı' davasında kavga çıktı, duruşmaya ara verildi

ZABIT KATİBİ DEĞİŞTİRİLDİ

Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasında, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla davacılar ve taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatının, önceki duruşmada sorduğu soruların ve verilen cevapların zabıtlara geçirilmediğini söylemesi üzerine zabıt katibi değiştirildi.

"GÜÇLENDİRME YAPILDIĞINI HATIRLAMIYORUM"

Duruşmada, tutuksuz sanıklardan eski apartman yöneticisi Ramazan B.'nin savunması alındı. Apartmanda önceden çatlaklar olduğu ve bunların epoksi yapılarak kapatıldığı iddiasıyla yargılanan Ramazan B., "Apartmanda 1999'dan 2010 yılına kadar oturdum, daha sonra İstanbul'a taşınıp dairemi kiraya verdim. 2006 ile 2009 yılları arasında apartmanda yöneticilik yaptım. Benim yöneticilik döneminde apartmanda daha önceki depremlerden dolayı hasar kaydı yoktu. 2005 yılındaki depremde binada küçük çatlakların olduğunu ancak deprem için güçlendirme konusunda bir şey yapıldığını hatırlamıyorum. Apartmanda oturduğum dönemde depreme dayanıksız olduğu yönünde bir düşünce yoktu. Olsaydı ben çocuklarımla beraber orada oturmazdım. Apartmanda yapılacak kentsel dönüşümle ilgili de bir bilgim yok. Ben taşındığımda, apartmanın altındaki 2 iş yeri birleştirilmiş ve öyle kullanılıyordu" dedi.

KAVGA ÇIKINCA ARA VERİLDİ

Ramazan B.'nin savunmasının alınması sırasında, müştekiler ile sanık yakınları arasında salonda kavga çıktı. Polis ve salondaki izleyicilerin araya girerek, ayırdığı kavga sonrası duruşmaya ara verildi.

36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında kavga çıktı!

Ege Denizi, Eylül, İzmir, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 36 kişiye mezar olan 'Rıza Bey Apartmanı' davasında kavga çıktı! - Son Dakika


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