Son Dakika Haberleri: 4. kattan düşen Suriyeli bebek gözyaşları arasında toprağa verildi
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4. kattan düşen Suriyeli bebek gözyaşları arasında toprağa verildi

11 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üç gün önce dördüncü kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Suriye uyruklu Firas bebek gözyaşları arasında toprağa verildi.

4. kattan düşen Suriyeli bebek gözyaşları arasında toprağa verildi, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üç gün önce dördüncü kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Suriye uyruklu Firas bebek gözyaşları arasında toprağa verildi.


Antalya'nın Kumluca ilçesinde üç gün önce evlerinin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan 2,5 yaşındaki Suriyeli Firas El Şahaze, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altında bulunan Firas bebek dün hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından bu sabah küçük Firas'ın cenazesinin teslim alan ailesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından sağlanan araçla önce evlerinin önüne getirildi. Burada yıkama işlemi yapılan cenaze ardından dualar eşliğinde merkez Eski Cami'ye götürüldü.


Cenazeye ilçede bulunan Suriyelilerin yanı sıra çocuğun düşme anına tanıklık eden bazı vatandaşların da katıldığı gözlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Mavikent Mahallesi Yalı Mezarlığı'na götürülen Firas El Şahaze, burada gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. - ANTALYA

Kumluca, Antalya, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:09 Kaynak: İHA
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