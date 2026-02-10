4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş - Son Dakika
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş

4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş
10.02.2026 12:37  Güncelleme: 13:20
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş
Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz , annesi Azize Cengiz ve ilk eşinden olan 8 yaşındaki kızı Azra Cengiz'in ardından aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'i tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti. Olaya tanık olan komşu, "Önce annesi ile çocuğunu arabada vurmuş" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde aynı gece annesini, 8 yaşındaki kızını ve boşanma aşamasında olduğu eşini katleden sonra da intihar eden Recep Cengiz'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

ANNESİNİ VE KIZINI VURUP EŞİNİN YAŞADIĞI EVE GÖTÜRDÜ

Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi 384'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi ve kızının yaşadığı eve geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi ile yanında kalan ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz'i arabada tabanca ile vurdu. Recep Cengiz, daha sonra annesi ve kızının cansız bedenlerini bagaja koyarak aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in evine gitti.

EŞİNİN VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Kurye kılığında kapıyı eşine açtıran Recep Cengiz, boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'i tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

KAMERA TAKILMAMAK İÇİN ELEKTRİK TESİSATINA ZARAR VERMİŞ

Ayrıca Recep Cengiz'in silahla tehdit, dolandırıcılık ve hakaret suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, önce kapalı cezaevinde tutulduğu daha sonra ise açık cezaevine geçtiği öğrenilirken, şahsın eşini öldürdüğü binada güvenlik kameralarına takılmamak için elektrik tesisatına zarar verdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"ANNESİ VE ÇOCUĞUNU ARABADA VURMUŞ"

Olayın gerçekleştiği binada yönetici olan Nizamettin Karagöz, Recep Cengiz ile Beyzanur Uçan Cengiz'in yeni evlendiğini ve Beyzanur Uçan Cengiz'in ayrılmak için dilekçe verdiğini öne sürerek, "Adam daha önceden de bazı sıkıntılar yaşamış. Eşinden uzaklaştırma almış. Eşi cezaevinden çıktığını bahsetti. 6-7 ay önce evlenmişler. Anlaşamamışlar. Kadın ayrılmak için dilekçe vermiş. Adam da bunu kabullenmedi herhalde. Önce annesi ile çocuğunu arabada vurmuş. Buraya da kurye kılığında gelmiş. Eşini de burada vurmuş. Kadın 2-3 sene önce de burada oturdu. Gitti geldi, yine oturdu. Çok memnunduk, çok iyi insandı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ankara, Asayiş, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş - Son Dakika

