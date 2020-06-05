4 yaşındaki Muhammed artık duyup konuşacak - Son Dakika

4 yaşındaki Muhammed artık duyup konuşacak

İşitme engelli olarak dünyaya gelen Muhammed Mudar El Şaba'ya Tarsus'taki bir hastanede biyonik kulak takıldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde işitme engelli olarak dünyaya gelen 4 yaşındaki Muhammed Mudar El Şaba'ya Tarsus'taki bir hastanede biyonik kulak takıldı.

Suriye'nin İdlib kentindeki iç savaşta babası Abdullah El Şaba'yı henüz doğmadan kaybeden Muhammed Mudar El Şaba, rejimin bombalı saldırılarında ise annesi Sadiye el Şaba'nın karnındayken oksijensiz kaldı. Bu nedenle işitme engelli olarak dünyaya gelen Muhammed, annesi ve dayısı Muhammed Ciniyet ile birlikte Türkiye'ye sığınarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşti.

Sadiye el Şaba, oğlunun sağlığına kavuşması için ilçedeki İyilik ve Yardım Derneği'nden yardım istedi. Dernek yöneticileri, Muhammed'in tedavisi için yardım kampanyası başlattı. Toplanan paralarla minik Muhammed, Mersin'in Tarsus ilçesinde özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede görevli Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay tarafından muayenesi yapılan minik Muhammed'in ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyata alınan Muhammed'e iç kulak protezi olarak bilinen biyonik kulak takıldı.

Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Hastamız kalıcı işitme kaybı nedeniyle bize başvuruda bulundu. Daha önce birkaç merkezde imkansızlıklar nedeniyle tedavisi biraz gecikmiş. Bu operasyonda altın standart aslında dünyada 9 aydır. İlk 3 yaşına kadar çok büyük fayda göstermektedir. 5 yaşından sonra 7 yaşına kadar kısıtlı fayda göstermektedir. Aslında kardeşimiz Muhammed belki de trenin son vagonunda yakaladı. Kendisine dün biyonik kulak koklear implant yerleştirdik. İç kulağa elektro yerleştirmek suretiyle ile dışarıdan alınan ses enerjisini elektrik enerjisine çevirerek direk duymasını sağlamaktadır. Protes kısmı kafa derisi altına yerleştiriyor, elektronik direk iç kulağa yerleştiriyor. 3 hafta kadar vücudun kabul etmesini bekliyoruz. İnşallah Muhammed bundan sonra İnşallah duyacak, duyduğu gibi konuşacak" dedi.

İyilik ve Yardım Derneği Genel Sekreteri Mehmet Cansun ise Muhammed'in tedavisini sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Muhammed'in dayısı Muhammed Ciniyet de sağlık çalışanlarına ve sağlık sisteminin iyi olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Muhammed yeniden sağlığına kavuştuktan sonra Reyhanlı'ya dönerek arkadaşları ile oynayacak" dedi.