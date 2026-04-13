İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ekonomik bilançosu ortaya çıkmaya başladı. The Times of Israel’in Maliye Bakanlığı’nın ön değerlendirmesine dayandırdığı haberine göre, savaşın Tel Aviv yönetimine maliyeti 35 milyar şekele (yaklaşık 11,5 milyar dolar) ulaştı.
Haberde, toplam maliyetin yaklaşık 22 milyar şekelinin (7,25 milyar dolar) İsrail ordusu, Savunma Bakanlığı ve diğer güvenlik kurumlarının yaptığı askeri harcamalardan kaynaklandığı belirtildi. Bu tutarın, 2026 bütçesi kapsamında savunma harcamalarına önceden dahil edildiği aktarıldı.
İran’ın misillemeleri sonucu oluşan hasar, kapalı işletmelerin kayıpları ve ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için oluşturulan tazminat paketinin yaklaşık 12 milyar şekel (4 milyar dolar) olması bekleniyor. Ayrıca sosyal hizmetler ve sağlık harcamaları için 1 milyar şekel (329 milyon dolar) ek bütçe kullanıldığı ifade edildi.
Ön değerlendirmelere göre savaş, İsrail ekonomisinde büyümenin yavaşlamasına ve kamu harcamalarının artmasına neden oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada düşüş beklentisi dikkat çekti.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleriyle büyüyen çatışmalar, 8 Nisan’da varılan geçici ateşkesle durdurulmuştu.
Son Dakika › İsrail › 40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
