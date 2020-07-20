4117'nci yaşına giren dünyanın en yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası kesildi - Son Dakika

4117'nci yaşına giren dünyanın en yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası kesildi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesindeki dünyanın en yaşlı porsuk ağacının 4117'nci yaşı, doğum günü pastasıyla kutlandı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesindeki dünyanın en yaşlı porsuk ağacının 4117'nci yaşı, doğum günü pastasıyla kutlandı. Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, her yıl temmuz ayında porsuk ağacının yeni yaşını kutladıklarını ve tüm halkı büyüleyici ağacı görmek için beldelerine davet etti.

Doğası ve yaylalarıyla Batı Karadeniz'in öne çıkan beldelerinden Gümeli'de, 2008 yılında 1991 ve 1168 yaşlarındaki iki porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında değişen çok sayıda porsuk ağacı tespit edildi. 2016 yılında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, dünyanın en yaşlı porsuk ağacı tespit edildi. Boyu 25,5 metre ve çevresi 7 metre 70 santimetre olan ve 'Gümeli Porsuğu' adı verilen ağacın dünyanın bilinen en yaşlı 5'inci ağacı olma özelliği taşıyor. Ayrıca dünyanın en yaşlı porsuk ağacı unvanını da elinde bulunduran Gümeli porsuğunun yeni yaşı, her yıl temmuz ayında Gümeli Belediyesi tarafından kutlanıyor. Gümeli porsuğu, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yemyeşil doğanın içerisinde, Bacaklı yaylasını geçtikten sonra 800 metre yaya yolunun ardından ulaşılabilen Gümeli porsuğu, ekoturizm ve yayla turizmi açısından doğaseverlerin de ilgisini görüyor.

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YENİ YAŞI PASTAYLA KUTLANDI

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve belde halkı, Gümeli porsuğunun 4117'nci yaşını pasta keserek kutladı. Ağacın gölgesinde kesilen pasta sonrası, alkışlarla porsuk ağacının yeni yaşı kutlandı. Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Gümeli porsuğunun her yıl yayla festivaliyle birlikte yeni yaşını kutladıklarını söyledi. Bu yıl pandemi nedeniyle festival yapamadıklarını ancak ağacın doğum gününü de unutmadıklarını ifade eden Saydam, "Dünyanın en yaşlı ağacının olduğu bölgedeyiz. Biz ağacımızın her yıl düzenli olarak yaş gününü yapıyoruz. Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı olduğu için bölgemize birçok turistimiz geliyor. Her yıl buraya İstanbul'dan, yurt dışından gelen insanlarımız oluyor. Biz geleneksel olarak her yıl ağacımızın yaşını kutlayacağız. Pastamızı hazırladık. Beraber gelip kutladık. Hep beraber yaş günümüzü kutladık" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da hayatında ilk kez 4117'nci yaşın kutlandığı bir doğum gününe katıldığını söyleyerek, "Yaşamı boyunca çok farklı medeniyetler gördü. Dünyanın hikayesini en iyi bilen canlılardan bir tanesi. Böyle güzel doğa cennetinde olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.


Zonguldak, Alaplı, Gümeli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 4117'nci yaşına giren dünyanın en yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası kesildi - Son Dakika
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