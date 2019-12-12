43. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kurucu başkanı adına verilen ve bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, 2019 Sedat Simavi Ödülleri'ne değer görülen gazeteci, sanatçı, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları dün akşam Yapı Kredi Plaza Konferans Salonu'nda yapılan törenle ödüllerini aldı.

TGC Başkanı Turgay Olcayto, açılıştaki konuşmasında, Sedat Simavi'yi 66. ölüm yılında anarak, şunları kaydetti:

"Sedat Simavi'nin aşıladığı bağımsız, bağlantısız gazetecilik ilkesiyle her türlü zorluğa karşın meslek çalışmalarımızdan asla ödün vermiyoruz. Sedat Simavi usta bir gazeteciydi, sanatçıydı. Birbiri ardına pek çok karikatür dergisi çıkardı. Mücadeleci bir yapısı vardı. İmparatorluğun son dönemlerinde bir yandan saraya ve sarayın işbirlikçilerine karşı dururken, bir yandan da Mustafa Kemal'in saflarında yeni Türkiye için çaba harcıyordu. Bir dönemin en çok okunan gazetesi Hürriyet'i de böyle Cumhuriyetçi amaçlarla kurdu. Erken ölümü Babıali için gerçek bir kayıp oldu."

Simavi'nin genç gazetecilere yönelik "Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kır, sakın satma." önerisini aktaran Olcayto, "Sedat Simavi'ye kulak vermeyen gazeteciler kalemlerini çoktandır satmış bulunuyorlar. Halkın haber alma, doğruları öğrenme ve bilgilenme hakkına sahip olmak şöyle dursun, bu hakları engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yalan haberlerin, sansürün, oto sansürün havalarda uçuştuğu bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

9 dalda 16 ödül verildi

Yaşamını 11 Aralık 1953'te yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 43 yıldan bu yana sürdürülen ödüller, "gazetecilik", "radyo", "televizyon", "karikatür", "edebiyat", "sosyal bilimler", "fen bilimleri", "sağlık bilimleri" ve "spor" alanlarında veriliyor. 3 bin 500'den fazla kuruluş, fakülte ve yayınevine adayları soruldu. Bu yıl 329 kişi ve eser aday olurken, 9 dalda 16 ödül verildi.



"Gazetecilik Ödülü"nü Cumhuriyet gazetesinde 12 Temmuz-12 Eylül'de yayımlanan "Orman Yangınlarının Perde Arkası ve Türk Hava Kurumu Uçakları Neden Uçurulmadı" konulu köşe yazıları dolayısıyla Tuncay Mollaveisoğlu kazandı.

"Gazetecilik Övgü Ödülü", Birgün gazetesinde 10-13 Eylül'de yayımlanan "Emniyetten Skandal: Kürtaj Listesi İstendi." başlıklı haberiyle Uğur Şahin'e verildi.

"Radyo Ödülü"ne, TRT Türkü Radyo'da 7 Ocak-4 Mart-25 Mart- 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta yayımlanan "Öyküleriyle Türküler" programıyla Yaşar Özürküt layık görüldü.

"Televizyon Haber Ödülü"nü Fox TV'de 5 Şubat'ta yayımlanan "Okuyamayan Çocuklar" başlıklı haberleriyle muhabir Nazlı Yerebasmaz ve kameraman Çağlar Güner alırken, "Televizyon Haber Övgü Ödülü" muhabir Damla Turgutlu Soybaş, kameramanlar Bülent Akdeniz, Hakan Tarhan ve Gökhan Köşetaş'tan oluşan ekibe Haber Global TV'de 9-15 Eylül'de yayımlanan "Çocuklarımızı Zehirliyorlar" dizi haberleriyle verildi.

"Televizyon Belgesel Ödülü", TRT Belgesel ve TRT Avaz kanallarında 7 Ağustos'ta yayımlanan "Umudun Toprağı" belgeseline verilirken, "Televizyon Belgesel Övgü Ödülü"ne TRT 2'de 4 Nisan'da yayımlanan "Troya Hazineleri- Asırlık Hasret" belgeseliyle Nihal Ağırbaş layık görüldü.

"Karikatür Ödülü", Cumhuriyet gazetesindeki "İğneli Fırça" köşesinde çizdiği güncel siyasi karikatürleriyle Zafer Temoçin'in oldu.

"Edebiyat Ödülü"ne, "Toplu Oyunlar 9: Kim Koparıyor Bu Gülleri-Gül Biçme Zamanı-Gül Kıyımı" kitabıyla Hidayet Sayın layık görüldü.

"Soysal Bilimler Ödülü"nün sahibi, "Atatürk'ün Özel Şifre Hattı PR Gizli Telgraf Merkezi" eseriyle Dr. Öğr. Üyesi Halil Özcan olurken, "Sosyal Bilimler Övgü Ödülü"nü, "Ben Leyla Gencer-La Diva Turca" eseriyle Evin İlyasoğlu kazandı.

"Fen Bilimleri Ödülü"ne, "Artırılmış Gerçeklik İçin 3 Boyutlu Holografik Gözlük" eseriyle Prof. Dr. Hakan Ürey layık görülürken, "Fen Bilimleri Övgü Ödülü", "Kaotik Evren Teorisi" başlıklı eseriyle Prof. Dr. Ekrem Aydıner'in oldu.

"Sağlık Bilimleri Ödülü", Prof. Dr. Turgay Dalkara, Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir, Prof. Dr. Umut Kalyoncu, Prof. Dr. Alp Can, Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, Doç. Dr. Ayşe İlksen Çolpak Işıkay, Doç. Dr. Banu Balcı Peynircioğlu, Dr. Sevda Lüle, Dr. Selen Peker ve Dr. Nilgün Tekin Bubenheim'dan oluşan ekibe, "Behçet Hasta Serumları Bakterilerde Bulunan HSP-65 ile Ortak Epitoplara Sahip Nörofilaman Medium'a Karşı İmmünoreaktivite Gösterir" çalışmaya verildi.

"Spor Ödülü"nü, "Dünya Tekvando" ve "57 Kiloda G4 Ekstra Avrupa Tekvando" şampiyonluklarıyla İrem Yaman kazanırken, "Spor Övgü Ödülü"nü seçici kurul, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası (50 metre sırt üstün) ikinciliği dolayısıyla Sümeyye Boyacı'ya verdi. Törene katılamayan Boyacı'nın ödülünü Uğurcan Özer, Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç'ten aldı.