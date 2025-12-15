46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Eskişehir'de bir otomobilden teybin çalınmasıyla sonuçlanan hırsızlık olayı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki aracı hedef alan şüphelinin, hırsızlığı yalnızca 46 saniyede gerçekleştirdiği belirlendi.

SAHİBİ SABAH FARK ETTİ

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen E.A., aracın kapısını açarak teybi söktü ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen otomobil sahibi, teybin yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık anlarının yakındaki bir kameraya yansıdığı tespit edildi. Görüntülerden şüphelinin E.A. olduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlığın yalnızca 46 saniye sürdüğü görüldü.