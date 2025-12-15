46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı - Son Dakika
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı
15.12.2025 16:45
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı
Eskişehir'de sabah işe gitmek için aracının başına gelen sürücü, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. Park halindeki otomobilin teybinin yerinde olmadığını fark eden sürücünün ihbarı üzerine başlatılan incelemede, hırsızlığın yalnızca 46 saniyede gerçekleştiği ve anbean güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Eskişehir'de bir otomobilden teybin çalınmasıyla sonuçlanan hırsızlık olayı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki aracı hedef alan şüphelinin, hırsızlığı yalnızca 46 saniyede gerçekleştirdiği belirlendi.

46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

SAHİBİ SABAH FARK ETTİ

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen E.A., aracın kapısını açarak teybi söktü ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen otomobil sahibi, teybin yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık anlarının yakındaki bir kameraya yansıdığı tespit edildi. Görüntülerden şüphelinin E.A. olduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlığın yalnızca 46 saniye sürdüğü görüldü.

46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı
Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı - Son Dakika

