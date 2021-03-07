5 ilin Belediye Başkanı Düzce'de - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından organize edilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısında 5 ilin belediye başkanını ağırladı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından organize edilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısı, Düzce Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliği yaptığı AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Sorumlusu Başkan Yardımcıları Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Özlü, "Ölçeği birbirine yakın AK Partili belediyeler arasında fikir alışverişi yapmak amacıyla burada bir araya geldik. Konuralp Gazi Diyarı Düzce'ye hoş geldiniz" dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Sorumlusu Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in AK Parti Kadın Kolları Başkan adaylığını kutlayarak, "Yerel Yönetimler olarak bu toplantıları önemsiyoruz. Belediye başkanlığının en büyük kazanımı, aradaki deneyimlerin ve çözüm noktalarının paylaşımıdır. Bizler, ülkemizde belediye başkanları arasında yardımlaşma ve işbirliğinin olmasını istiyoruz. Bu amaçla da belediyelerimizi bir araya getiriyoruz. Sorunlar benzerlik gösterdiği için de karşılıklı fikir alışverişi yapılmasını istiyoruz. Sayın Dr. Faruk Özlü'nün engin devlet tecrübesi ve diğer belediye başkanlarımızın deneyimleri ile ortak sorunlara çözüm arayacağız. Bu toplantıların ilkini Düzce'de başlattık ve bu toplantıda ilkeleri de belirleyeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Sorumlusu Başkan Yardımcısı Cemil Yaman ise "Biz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı ile yola çıkan, insanımızın yaşam kalitesini artırmak için yola çıkıyoruz. AK Partinin belediyecilik anlayışı bellidir. Deneyim paylaşımımda bulunup, bilgi aktarımında bulunacağız. Sayın Belediye Başkanımıza ve Düzcelilere misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesinin 2019 yerel seçimlerinden bu yana yapmış olduğu çalışmalar ve projeler sine-vizyon gösterisi ile belediye başkanlarına anlattı. Sine-vizyon gösterisi ve değerlendirmelerin ardından Başkan Özlü, misafir belediye başkanlarına kente kazandırılan vizyon projelerini gezdirdi. - DÜZCE