5 katlı binada çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 katlı binada çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

5 katlı binada çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2. Katında çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2. Katında çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, gece geç saatlerde Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Uzunyol Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2. Katında meydana geldi. İddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar evde bulunan eşyaları tutuşturdu. Alevlerin büyümesi üzerine yangının çıktığı daire ve apartmanın içinde yoğun duman meydana geldi. Yangını fark eden evde bulunan kişiler son anda kendilerini dışarıya attı.

EŞİNİ DIŞARI ÇIKARMAK İSTERKEN DUMANDAN ETKİLENDİ

Öte yandan kendi imkanlarıyla 5. kattaki dairesinden dışarıya çıkan İsmail Tatlıbal, eşini de dışarıya çıkarmak için tekrar yukarıya çıktı. Bu sırada yoğun dumana maruz kalan İsmail Tatlıbal, eşi ve çocukları Tufan (3) ile Arzu (4) ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri de yangını yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından söndürdü.

Yangın çıkan dairenin bir üst katında oturan Harun Tatlıbal, "Uyuyorduk. Apartmandaki çığlıklara uyandık. Apartmanın içerisinde yoğun bir duman vardı. Kapıdan çıktım. Aşağıya inebilir miyim? diye düşündüm ama mecbur inmem gerekiyordu. Çünkü çocuklarım vardı. Göz gözü görmüyordu apartmanın içerisinde. Eşim yoğun dumandan dolayı evin içerisinde balkonda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti" dedi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

(Muhammet Mücahit Dereli - Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

5 katlı binada çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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