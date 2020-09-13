5. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği konferansı - Son Dakika

5. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği konferansı sanal ortamda Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

5. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (umbk.org); İTÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi işbirliği ile Dicle Üniversitesi tarafından 9-11 Eylül 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karakoç, geleceğin bilişim ile şekilleneceğini belirterek, gelecek yıl aynı konferansı yüz yüze düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK), kendi alanında Türkiye'nin en ciddi konferansı olmayı hedeflerken, etkinliğin açılışı, davetli konuşmacıların sunumları, firma sunumları ve kapanış oturumları "BMBB kurulu" Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.