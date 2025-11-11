5 yaşındaki kayıp Osman'ın bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
5 yaşındaki kayıp Osman'ın bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

11.11.2025 13:38
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'dan bu yana kayıp olan 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeni, termal dronlarla uçurum kenarında bulundu. Ekipler, çocuğun cansız bedenine ulaşmak için çalışma başlattı. Anne Huriye Helvacı'ya ait ise herhangi bir iz bulunamadı. Anne Helvacı'nın, oğlunu kurtarmak isterken bataklığa saplanma ihtimali üzerine arama çalışmaları devam ediyor. Kastamonu Valiliği, anne Huriye Helvacı'yı bulmak için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gündür kayıp olarak aranan anne ve oğlundan acı haber geldi. 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu, anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları ise sürüyor.

OSMAN'IN CANSIZ BEDENİ UÇURUM KENARINDA BULUNDU

2 Kasım'da Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'nın 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeni ekipler tarafından termal dron ile uçurum kenarında bulundu. Ekipler, Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşmak için çalışma başlattı.

ANNE BATAKLIKTA ARANIYOR

Anne Huriye Helvacı'ya ait ise herhangi bir ize ulaşılamadı. Huriye Helvacı'nın, oğlunu kurtarmak isterken bataklığa saplanma ihtimali üzerine ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu Valiliği, Osman Yaşar, Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Yaşam, Son Dakika

