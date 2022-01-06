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5 yıl sonra dışarıda ilk fotoğraf! Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li eski vekil Abdullah Zeydan tahliye oldu - Son Dakika

5 yıl sonra dışarıda ilk fotoğraf! Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li eski vekil Abdullah Zeydan tahliye oldu

06.01.2022 20:58

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP eski Milletvekili Abdullah Zeydan tahliye edildi. 5 yıl sonra ilk kez dışarı çıkan Zeydan'ın son hali fotoğraf karesine yansıdı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP eski Milletvekili Abdullah Zeydan'ın bugün yeniden görülen davasında yeni karar çıktı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan'ın hakkında tahliye kararı verildi.

5 YIL SONRA DIŞARIDA İLK FOTOĞRAF

Kararın ardından akşam saatlerinde tahliye edilen Abdullah Zeydan, 5 yıl aradan sonra ilk kez dışarı çıktı. Zeydan, dışarıda yakınlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi.

5 yıl sonra dışarıda ilk fotoğraf! Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li eski vekil Abdullah Zeydan tahliye edildi

YARGITAY HAPİS CEZASI KARARINI BOZMUŞTU

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları ve milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan Hakkari eski Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında "örgüte yardım etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu.

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Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Abdullah Zeydan, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 yıl sonra dışarıda ilk fotoğraf! Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li eski vekil Abdullah Zeydan tahliye oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 yıl sonra dışarıda ilk fotoğraf! Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li eski vekil Abdullah Zeydan tahliye oldu - Son Dakika
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