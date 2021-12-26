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6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi - Son Dakika

6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi

26.12.2021 09:02

Bursa'da tartıştığı eşini mutfaktan aldığı bıçakla vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu 33 yaşındaki zanlı, mahallelinin ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine kaldığı daireyi ateşe verdi. Ailenin yaşları 3 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren kadının tehdit edildiği ve şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi hakkında koruma kararı aldırdığı ancak daha sonrasında tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren eşi Muhammed R. daha sonra kaldığı daireyi ateşe verdi. Şüpheli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca evi de ateşe verdi

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu ailede psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Muhammed R. ve eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Muhammed R. mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca evi de ateşe verdi

SAĞLIK EKİPLERİNİ GÖRÜNCE DAİREYİ ATEŞE VERDİ

Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerini gören Muhammed R., dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen Muhammed R., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise çıkan yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca evi de ateşe verdi

BARIŞARAK BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM ETMİŞLER

Ailenin yaşları 11 ile 3 arasında değişen 6 çocuğu olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, eşi Muhammed R. hakkında koruma kararı aldırdığı ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca evi de ateşe verdi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı
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İtfaiye, Yangın, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi - Son Dakika
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