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6. Samsun Tarım Fuarı başladı - Son Dakika

6. Samsun Tarım Fuarı başladı

15.09.2021 16:40
6. Samsun Tarım Fuarı başladı, System.String[]

6. Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, yapılan törenle açıldı.

6. Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, yapılan törenle açıldı.

72 firma ve 100'den fazla markanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarın bu seneki onu konuğu Havza ilçesi oldu. Fuarda Havza'nın tanıtılmasının yanı sıra ilçeye özgü yöresel lezzetler de halkın beğenisine sunulacak. Öte yandan fuarda ayrıca 17 Eylül'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi akademisyenleri tarafından panel düzenlenecek.

Fuarda ayrıca birçok etkinlik de yer alıyor. Pandemi ve iklim değişikliğinden hasat ve tomruklara tarımsal mücadelede İHA kullanımından bölge için çok değerli olan fındık yetiştiriciliğine kadar çok çeşitli konular tarım uzmanları ve akademisyenler tarafından fuar esnasında masaya yatırılıyor. Fuarın açılışı bugün gerçekleştirilen törenle yapıldı.

"Tarım ürününü en iyi değerlendirmenin yolu lisanslı depoculuk"

Tarımda verimliliğin artması için lisanslı depoculuğa geçilmesi gerektiğinin altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "1,5 yıl aradan sonra fuarlara kavuştuk. Bereketli topraklar üzerindeyiz. Ülkemizin en bereketli ovalarına sahibiz. Bizim görevimiz daha ileriye nasıl götürebiliriz, neler yapmalıyız? İlin yöneticileri olarak hepimiz buradayız. Tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek zorundayız. Daha fazla ihracat yapmak ve katma değeri arttırmak durumundayız. Bafra'da Sera OSB'nin ihalesi yapıldı. Yakın bir zamanda burası üreticilere açılacak. Vezirköprü besicilikte, hayvancılıkta da tarımda olduğu gibi önemli. Oradaki çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Terme'de hem fındık hem de ziraat yeri. Oraya da bir Sera OSB düşüncemiz var. Onla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Lojistik Merkezi de şu anda tamamen doldu. Oraya şu anda ekstra depolar yapılıyor. Lisanslı depoculuğa geçmek durumundayız. Çünkü tarım ürününü en iyi değerlendirmenin yolu, yöntemi tamamen bu. Fuarımızın da sektöre hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Samsun, Türkiye'nin 2. büyük tarımsal ve hayvansal üretim merkezi"

Hayvancılık ve tarım alanında Samsun'un Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun, Türkiye'nin 2. büyük tarımsal ve hayvansal üretim merkezi. Dünyada da iyi lokasyonlardan biri ve bölgemizin merkezi. 50'nin üzerinde katma değeri yüksek ihraç kabiliyeti olan iç piyasada da dış piyasaya da sürdüğümüz ürün var. Bir kısım üretimde de 2023 hedeflerini aştık aslında. Yeni ürün çeşitlerini de dahil etmemiz gerekiyor. İç piyasadan da daha fazla ihracata doğru yönelmemiz gerektiğini geçmiş yıllardan edindiğimiz tecrübeler gösterdi. Samsun gerekli çalışmayı yaptığında ihracata dayalı tarımsal üretimin çok hızlı ve doğru oranda gerçekleşen bir şehirdir. Hükümetimizin yatırımları da Samsun'da son yıllarda ciddi anlamda yoğunlaştı. Üretim yapılabilen alanlarımızın yarıdan fazla şu anda sulu tarımı yapabiliyor. Bu da çok güzel bir avantaj. Teknolojiyi, bilgiyi ve gelişmeleri güzel takip eden bir tarımsal sektöre sahibiz. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak son 3 yıldır her yıl katlayarak bu alandaki bütçemizi arttırıyoruz. Bu sene geçen seneye göre tam yüzde 100 oranında ayırdığımız kaynağı arttırdık. Bu kaynakları da çok verimli projelere kullandık" diye konuştu.

"2,5 yıldır tarımı destekliyoruz"

Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK) standını dolaşarak üretici kadınlardan bilgi alan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise "Atakum Belediyesi olarak yaklaşık 2.5 yıldır tarımı destekliyoruz. Çiftçilerimizin ata tohumlara ulaşmasını istiyoruz. Bu nedenle AtaTohum Merkezi açtık. Burada üretim yapıyoruz ve tohumları çiftçilerimize veriyoruz. Karakılçık ve Iza buğdaylarını bölgede çoğaltmaya çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kurduk. Müdürlük çatısı altında hem veteriner hekim hem de ziraat mühendisi istihdam ediyoruz. Böylece köylerimizde tarım ve hayvancılık alanında eğitimleri de üstlenmiş bulunuyoruz. Bugün burada da bölgemizde daha çok kadın girişimcilerimizin ürettikleri ürünler var. Kooperatif çatısı altına sağlıklı koşullarda üretilmiş, izinleri alınmış ürünleri markalaştırıyoruz, Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK) marifetiyle de pazara ulaştırıyoruz. Diğer kooperatiflerle de iş birliği yapıyoruz. Atakum'da üretilen ürünleri farklı yerlerde sunmaya, hayatın her alanına ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle kadın üretimini teşvik ediyoruz. Kadınlarımız aile ekonomisine katkı sağlamasını, bağımsızlaşmasını, özgürleşmesini istiyoruz. Bunun olabilmesi için de üretimin olması, üretimin de pazara ulaşması gerekiyor. Biz de Atakum Belediyesi ve ATAK marifetiyle bunları yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Protokol üyeleri açılışın ardından stantları gezdi.

Samsun Tarım Fuarı, 15-16-17-18 Eylül günlerinde saat 09.30-18.30, son gün olan 19 Eylül'de ise 09.30-18.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek. - SAMSUN

6. Samsun Tarım Fuarı başladı
6. Samsun Tarım Fuarı başladı
6. Samsun Tarım Fuarı başladı
6. Samsun Tarım Fuarı başladı
6. Samsun Tarım Fuarı başladı
6. Samsun Tarım Fuarı başladı
6. Samsun Tarım Fuarı başladı
6. Samsun Tarım Fuarı başladı
6. Samsun Tarım Fuarı başladı

Samsun, Fındık, Eylül, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 6. Samsun Tarım Fuarı başladı - Son Dakika Ekonomi


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