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60 kilometre uzaktan havadan geldi, 2 bin 486 metre yüksekliğindeki zirvede mahsur kalan turisti kurtardı - Son Dakika

60 kilometre uzaktan havadan geldi, 2 bin 486 metre yüksekliğindeki zirvede mahsur kalan turisti kurtardı

04.01.2022 13:28
60 kilometre uzaktan havadan geldi, 2 bin 486 metre yüksekliğindeki zirvede mahsur kalan turisti kurtardı

Bursa'ya yılbaşı akşamı yürüyüş yapmak için gelen 21 yaşındaki Türk asıllı Danimarka vatandaşı Yusuf Sepehizade, mahsur kaldığı 2 bin 486 metre yüksekliğindeki Uludağ'ın zirvesinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan kontrol merkezinden yönlendirilen Türk İHA'sı tarafından kurtarıldı.

Bursa'ya yılbaşı akşamı yürüyüş yapmak için gelen 21 yaşındaki Türk asıllı Danimarka vatandaşı Yusuf Sepehizade, mahsur kaldığı 2 bin 486 metre yüksekliğindeki Uludağ'ın zirvesinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan kontrol merkezinden yönlendirilen Türk İHA'sı tarafından kurtarıldı. Yeri İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen genç, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından aşağıya indirildi.

Son yıllarda genellikle terörle mücadelede kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) bu kez Uludağ'a yürüyüş yapmak için çıkan ve yönünün kaybederek mahsur kalan Türk asıllı Danimarka vatandaşı Yusuf Sepehizade için havalandı. Olay, yılbaşı akşamı Kestel ilçesine bağlı kırsal Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında ormanlık alana giren Sepehizade, bir süre Uludağ'da yürüdükten sonra geri dönmek istedi fakat geldiği yönü karıştırınca çıktığı yerde mahsur kaldı. Kaybolduğunu fark eden Sepehizade, saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK ve Anda Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Sepehizade için arama-kurtarma çalışması başlattı. Türkçesinin iyi olmaması nedeniyle ekiplerin İngilizce konuşarak iletişim kurdukları Yusuf Sepehizade'ye, sürekli hareket halinde olduğu için ulaşmakta zorluk yaşandı.

60 kilometre uzaklıkta bulunan komuta merkezinden yönlendirilen İHA, karadan çalışma başlatan ekiplere ışık oldu

Bölgenin dağlık ve havanın da soğuk olması sonucu Bursa Valiliği, kayıp gence ulaşmak için Ankara'dan İHA istedi. Valiliğin talebi üzerine Aydın'dan havalanan İnsansız Hava Aracı, 1,5 saat sonra Bursa semalarına geldi. İHA, saatlerdir aranmasına rağmen bulunamayan Yusuf Sepehizade'yi, Uludağ'ın eteklerinde olan Kestel ilçesine bağlı Alaçam ile Gavurpınarı mevkisinde tespit etti. Ormanlık alanda bekleyen kayıp gencin koordinatlarını bildirip, canlı görüntüsünün göndermesi sonucu JAK ekipleri, 30 dakika içerisinde kayıp gence ulaştı. İHA'nın ilk kez terörle mücadele ve doğal afetlerin dışında, gece mahsur kalan bir kişinin kurtarılmasında kullanıldığını açıklayan yetkililer, "İHA'nın görüntülerinden, kaybolan kişinin hareketlerini canlı olarak izliyorduk. Kendisine telefon açıp, 'Şu an kalktın. Elini salladın. Havaya bakıyorsun' dediğimizde kulaklarına inanamadı. 'Beni nasıl görüyorsunuz?' diye sorduğunda, 'Türk İHA'sı Bayraktar ile' cevabını verdik. Kendisine de 30 dakika içerisinde ulaştık. Kaybolan kişi de şaşırdı" dediler.

Ayrıca mahsur kalan genci aşağıya indirmek isteyen ekipler İHA tarafından yönlendirilerek güvenli yollardan ulaşımları sağlandı. - BURSA

60 kilometre uzaktan havadan geldi, 2 bin 486 metre yüksekliğindeki zirvede mahsur kalan turisti kurtardı
60 kilometre uzaktan havadan geldi, 2 bin 486 metre yüksekliğindeki zirvede mahsur kalan turisti kurtardı

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İhlas Haber Ajansı, Danimarka, Uludağ, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 60 kilometre uzaktan havadan geldi, 2 bin 486 metre yüksekliğindeki zirvede mahsur kalan turisti kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 60 kilometre uzaktan havadan geldi, 2 bin 486 metre yüksekliğindeki zirvede mahsur kalan turisti kurtardı - Son Dakika
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